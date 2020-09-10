Авторынок сдувается – отложенного спроса на новые машины хватило всего на месяц
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев
Авторынок сдувается – отложенного спроса на новые машины хватило всего на месяц
Главные темы:
- Авторынок сдувается – отложенного спроса на новые машины хватило всего на месяц
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Прыщи и рыжики: почему даже на оцинкованном кузове автомобиля появляется ржавчина. И что с этим можно сделать
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Новый шестисотый: Mercedes показал обновленный S-Klasse
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Ярославский моторный завод: как пережить три социальные эпохи и остаться на плаву
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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