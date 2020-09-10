2020-09-10T12:15:09+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Авторынок сдувается – отложенного спроса на новые машины хватило всего на месяц

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев

Авторынок сдувается – отложенного спроса на новые машины хватило всего на месяц

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Главные темы:

- Авторынок сдувается – отложенного спроса на новые машины хватило всего на месяц

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Прыщи и рыжики: почему даже на оцинкованном кузове автомобиля появляется ржавчина. И что с этим можно сделать

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Новый шестисотый: Mercedes показал обновленный S-Klasse

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Ярославский моторный завод: как пережить три социальные эпохи и остаться на плаву

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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