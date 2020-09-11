2020-09-12T01:23:45+03:00
Итоги недели
Владимир ЖИРИНОВСКИЙСергей МАРДАН

Владимир Жириновский: Если Белоруссия останется без России, ее проглотит Запад

Сергей Мардан и лидер ЛДПР обсуждают, признают ли западные страны итоги президентских выборов в Белоруссии, о чем договорятся Путин и Лукашенко во время встречи и перенесут ли единый день голосования с сентября на апрель

Владимир Жириновский: Если Белоруссия останется без России, ее проглотит Запад

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