Владимир Жириновский: Если Белоруссия останется без России, ее проглотит Запад
Сергей Мардан и лидер ЛДПР обсуждают, признают ли западные страны итоги президентских выборов в Белоруссии, о чем договорятся Путин и Лукашенко во время встречи и перенесут ли единый день голосования с сентября на апрель
Владимир Жириновский: Если Белоруссия останется без России, ее проглотит Запад
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