Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, как сложится карьера Марии Захаровой из-за неудачного поста, поддержит ли кто-то литовских депутатов, предложивших считать Тихановскую президентом и станет ли транспорт бесплатным
Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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