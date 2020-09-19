2020-09-19T18:48:49+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Дерматологический ликбез: самые распространенные кожные болезни животных

Антон Челышев вместе с ветеринарным врачом-дерматологом Эдуардом Масимовым разбирает наиболее частые проблемы с кожей и шерстью у домашних питомцев

Дерматологический ликбез: самые распространенные кожные болезни животных

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30 Мая 2020 17:03 - 18:02

Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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