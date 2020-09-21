2020-09-21T01:45:44+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯКонстантин AcademeG ЗАРУЦКИЙ

Тонируйся наглухо, никто слова не скажет: Минтранс меняет ПДД

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают главные автомобильные новости вместе с Константином AcademeG Заруцким, автомобильным видео-блогером

Тонируйся наглухо, никто слова не скажет: Минтранс меняет ПДД

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Главные темы:

- Тонируйся наглухо, никто слова не скажет: Минтранс меняет ПДД

- А есть ли в 16-летнем водителе страх смерти?

- Трактор, бобры и следующие тачки на столбе: новые подвиги АкадемеГа

- Как бороться со сверчками в салоне

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