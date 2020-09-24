Александр Коц - про инаугурацию: У Лукашенко был выбор между тихим междусобойчиком и огромным скандалом «злобный диктатор провел коронацию»
Спецоперация «Инаугурация»: Почему Александр Лукашенко «тайно» вступил в должность президента Белоруссии
Спецоперация «Инаугурация»: Почему Александр Лукашенко «тайно» вступил в должность президента Белоруссии
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