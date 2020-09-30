2020-09-30T15:30:13+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Путин заявил, что понимает россиян, которым надоели меры по борьбе с коронавирусом

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, закроют ли нас всех на карантин, насколько упали зарплаты из-за пандемии и нужно ли учить безработных ведению бизнеса

Путин заявил, что понимает россиян, которым надоели меры по борьбе с коронавирусом

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