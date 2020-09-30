Путин заявил, что понимает россиян, которым надоели меры по борьбе с коронавирусом
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, закроют ли нас всех на карантин, насколько упали зарплаты из-за пандемии и нужно ли учить безработных ведению бизнеса
Путин заявил, что понимает россиян, которым надоели меры по борьбе с коронавирусом
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