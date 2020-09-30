2020-09-30T20:43:50+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Азербайджан выдвинул Армении ультиматум по Нагорному Карабаху

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, стоит ли России ввязываться в армяно-азербайджанский конфликт и чего мы добились за 5 лет с начала сирийской кампании

Азербайджан выдвинул Армении ультиматум по Нагорному Карабаху

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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