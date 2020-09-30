Сезонное обострение. Из-за подъема заболеваемости в стране начинают вводить ограничения
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают подготовку страны ко второй волне коронавируса и итоги первых дебатов Трампа и Байдена
Сезонное обострение. Из-за подъема заболеваемости в стране начинают вводить ограничения
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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