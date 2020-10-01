Других проблем нет. В партии Зеленского предложили переименовать Россию в Московию
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, зачем украинцам нужно переименовывать Россию, почему буксует мусорная реформа и зачем во Владивостоке поставили «лавочки-надгробия»
Других проблем нет. В партии Зеленского предложили переименовать Россию в Московию
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