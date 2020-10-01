2020-10-01T19:22:07+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Кто поставил памятник «итальянским фашистам» в Россоши

Полковник Виктор Баранец и Михаил Тимошенко докладывают о главных военных новостях и отвечают на армейские вопросы

Кто поставил памятник «итальянским фашистам» в Россоши

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