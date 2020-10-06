2020-10-06T14:44:57+03:00
Взрослые люди
Виктор БАРАНЕЦВалентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Власти уверяют, что школы продолжат учиться в очном формате, но люди этому не верят

Валентин Алфимов, Тутта Ларсен и Виктор Баранец обсуждают перспективы перехода школ на дистанционку, рост числа заболевших коронавирусом, фальшивые тесты на COVID-19 в аптеках и магазинах и трансгендера-министра

Власти уверяют, что школы продолжат учиться в очном формате, но люди этому не верят

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