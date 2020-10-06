Власти уверяют, что школы продолжат учиться в очном формате, но люди этому не верят
Валентин Алфимов, Тутта Ларсен и Виктор Баранец обсуждают перспективы перехода школ на дистанционку, рост числа заболевших коронавирусом, фальшивые тесты на COVID-19 в аптеках и магазинах и трансгендера-министра
Власти уверяют, что школы продолжат учиться в очном формате, но люди этому не верят
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.