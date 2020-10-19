Атака дронов. В Нагорном Карабахе показали новый тип войны - с использованием беспилотников
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, проиграла ли российская армия гонку в освоении беспилотников, почему образование не подготовилось к переходу на дистанционку и нужно ли объединять МВД, ФСИН и службу судебных приставов
Атака дронов. В Нагорном Карабахе показали новый тип войны - с использованием беспилотников
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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