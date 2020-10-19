2020-10-20T00:08:34+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Атака дронов. В Нагорном Карабахе показали новый тип войны - с использованием беспилотников

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, проиграла ли российская армия гонку в освоении беспилотников, почему образование не подготовилось к переходу на дистанционку и нужно ли объединять МВД, ФСИН и службу судебных приставов

Атака дронов. В Нагорном Карабахе показали новый тип войны - с использованием беспилотников

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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