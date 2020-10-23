«Источников финансирования нет»: государство снова отложило выплаты по советским вкладам
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, дождутся ли россияне когда-нибудь выплат по советским вкладам, чем закончится эпопея с Михаилом Ефремовым и что будет после истечения срока ультиматума Тихановской
«Источников финансирования нет»: государство снова отложило выплаты по советским вкладам
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