2020-10-27T11:50:55+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Правда ли, что дети после коронавируса становятся бесплодными

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как влияет коронавирус на детей, когда человек становится максимально заразным и какие данные Яндекс передает госорганам

Правда ли, что дети после коронавируса становятся бесплодными

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