Плацкарты нового типа могут появиться уже в конце 2018 года, а в Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96
Рассказываем о внезапном возрождении отечественных технологий и производства в эфире Радио «Комсомольская правда»
Плацкарты нового типа могут появиться уже в конце 2018 года, а в Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96
Главные темы:
- В Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96.
- Первый полет с использованием российского гибридного двигателя намечен на 2019 год.
- Плацкарты нового типа могут появиться в конце 2018 года.