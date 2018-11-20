2018-11-20T15:18:36+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Плацкарты нового типа могут появиться уже в конце 2018 года, а в Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96

Вот такие красивые и удобные вагоны могут скоро появиться на наших железных дорогахВот такие красивые и удобные вагоны могут скоро появиться на наших железных дорогах

Рассказываем о внезапном возрождении отечественных технологий и производства в эфире Радио «Комсомольская правда»

Плацкарты нового типа могут появиться уже в конце 2018 года, а в Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96

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Главные темы:

- В Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96.

- Первый полет с использованием российского гибридного двигателя намечен на 2019 год.

- Плацкарты нового типа могут появиться в конце 2018 года.

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