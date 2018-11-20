20 Нояб. 14:47 2018-11-20T15:18:36+03:00

Вот такие красивые и удобные вагоны могут скоро появиться на наших железных дорогах

Плацкарты нового типа могут появиться уже в конце 2018 года, а в Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96 00:00 00:00

Главные темы:

- В Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96.

- Первый полет с использованием российского гибридного двигателя намечен на 2019 год.

- Плацкарты нового типа могут появиться в конце 2018 года.