«Какой идиот это придумал?» Мама четвероклассницы, которую заставили написать «письмо отцу на фронт», возмутилась заданием
По-вашему, это нормально? И должны ли быть строгими родители в воспитании ребенка? Обсуждаем в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда»
«Какой идиот это придумал?» Мама четвероклассницы, которую заставили написать «письмо отцу на фронт», возмутилась заданием
Главные темы:
- «Какой идиот это придумал?» Мама четвероклассницы, которую заставили написать «письмо отцу на фронт», возмутилась заданием.
- Только строгие родители смогут обеспечить ребёнку хорошее будущее?