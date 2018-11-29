2018-11-29T20:41:04+03:00
Родительский вопрос
Андрей РЯБЦЕВВалентин АЛФИМОВ

«Какой идиот это придумал?» Мама четвероклассницы, которую заставили написать «письмо отцу на фронт», возмутилась заданием

В эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» обсуждаем, как правильно воспитывать детейВ эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» обсуждаем, как правильно воспитывать детей

По-вашему, это нормально? И должны ли быть строгими родители в воспитании ребенка? Обсуждаем в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда»

«Какой идиот это придумал?» Мама четвероклассницы, которую заставили написать «письмо отцу на фронт», возмутилась заданием

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Главные темы:

- «Какой идиот это придумал?» Мама четвероклассницы, которую заставили написать «письмо отцу на фронт», возмутилась заданием.

- Только строгие родители смогут обеспечить ребёнку хорошее будущее?

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