3 Дек. 07:05 2018-12-03T11:51:26+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала 00:00 00:00

Главные темы:

- В Минкульте обещают рассмотреть предложение Нарышкина давать гранты рэперам.

- Опрос: приоритетом молодёжи России являются семейные ценности.

- Россияне ответили Ротару на отказ выступать на «Песне года».

- Новый клип американской певицы и актрисы Арианы Гранде Тhank you, next побил рекорд видеохостинга YouTube по скорости набора первого миллиона просмотров.

- Кафельников объяснил, почему перевел деньги фанату "Спартака", выбежавшему на поле. Поощряем хулиганов?

- В Екатеринбурге разгорается политический скандал, после того как местных школьников заставили учиться стрельбе, используя в качестве мишени потрет американского генерала.

- «Ты и есть тупой»: Учитель кемеровской школы отчитал ученика.

- Коридоры власти.

- Главный российский Дед Мороз объяснил, почему не стоит просить в подарок машину.

- 30 ноября 2018 года закончилось голосование на сайте "Великие имена России" в рамках проекта по добавлению имен знаменитых соотечественников международным аэропортам России.

- Обзор прессы.

- Сборная России по футболу узнала соперников по отбору на ЧЕ-2020.