У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала
Главные темы:
- В Минкульте обещают рассмотреть предложение Нарышкина давать гранты рэперам.
- Опрос: приоритетом молодёжи России являются семейные ценности.
- Россияне ответили Ротару на отказ выступать на «Песне года».
- Новый клип американской певицы и актрисы Арианы Гранде Тhank you, next побил рекорд видеохостинга YouTube по скорости набора первого миллиона просмотров.
- Кафельников объяснил, почему перевел деньги фанату "Спартака", выбежавшему на поле. Поощряем хулиганов?
- В Екатеринбурге разгорается политический скандал, после того как местных школьников заставили учиться стрельбе, используя в качестве мишени потрет американского генерала.
- «Ты и есть тупой»: Учитель кемеровской школы отчитал ученика.
- Коридоры власти.
- Главный российский Дед Мороз объяснил, почему не стоит просить в подарок машину.
- 30 ноября 2018 года закончилось голосование на сайте "Великие имена России" в рамках проекта по добавлению имен знаменитых соотечественников международным аэропортам России.
- Обзор прессы.
- Сборная России по футболу узнала соперников по отбору на ЧЕ-2020.