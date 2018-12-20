2018-12-20T11:35:52+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не принесет PlayStation4

Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не принесет PlayStation4

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Главные темы:

- Закон об отмене национального роуминга принят Госдумой.

- Financial Times назвала Джорджа Сороса «Человеком года».

- Журнал Time назвал обладателя премии «Человек года». Победителями стали журналисты, объединенные под названием The guardians («Стражи»). Возглавил список убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги.

- Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем премии "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.

- «Я все ем, даже рассольник, подари мне планшет и телефон!»: о чем послушные дети просят Деда Мороза. «Комсомолка» собрала самые трогательные письма красноярских школьников дедушке-волшебнику.

- Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не принесет PlayStation4.

- Отдых для граждан России с Нового года подорожает на 10-30%.

- Пресс-конференция Владимира Путина: как журналисты готовятся к главному информационого событию года.

- Вот это кино! Премьеры фильмов этой недели.

- "Звоните Ди Каприо!" стал лучшим отечественным сериалом года по версии кинокритиков.

- Коридоры власти.

- Российские школьники будут изучать на уроках труда робототехнику и технологии виртуальной реальности.

- Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил спеть вместо рэпера Мота в новогоднюю ночь на Советской площади областного центра.

- Обзор прессы.

- Виталий Мутко покидает пост президента РФС.

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