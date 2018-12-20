Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не принесет PlayStation4
Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не принесет PlayStation4
Главные темы:
- Закон об отмене национального роуминга принят Госдумой.
- Financial Times назвала Джорджа Сороса «Человеком года».
- Журнал Time назвал обладателя премии «Человек года». Победителями стали журналисты, объединенные под названием The guardians («Стражи»). Возглавил список убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги.
- Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем премии "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018.
- «Я все ем, даже рассольник, подари мне планшет и телефон!»: о чем послушные дети просят Деда Мороза. «Комсомолка» собрала самые трогательные письма красноярских школьников дедушке-волшебнику.
- Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не принесет PlayStation4.
- Отдых для граждан России с Нового года подорожает на 10-30%.
- Пресс-конференция Владимира Путина: как журналисты готовятся к главному информационого событию года.
- Вот это кино! Премьеры фильмов этой недели.
- "Звоните Ди Каприо!" стал лучшим отечественным сериалом года по версии кинокритиков.
- Коридоры власти.
- Российские школьники будут изучать на уроках труда робототехнику и технологии виртуальной реальности.
- Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил спеть вместо рэпера Мота в новогоднюю ночь на Советской площади областного центра.
- Обзор прессы.
- Виталий Мутко покидает пост президента РФС.