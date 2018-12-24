24 Дек. 07:05 2018-12-24T14:54:05+03:00

Обсуждаем главные темы вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Дети брянских чиновников съездили в Турцию за счёт благотворительного фонда 00:00 00:00

Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай! Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила благодарность британским военнослужащим за то, что они своими действиями предотвратили "вторжение России в территориальные воды и воздушное пространство страны", а также сыграли важную роль в деле очистки Солсбери от "Новичка".

- В Петербурге выпустят неизданный альбом "Кино".

- 22 декабря в 11.45 в Соликамске начался пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. В момент пожара в шахте находились 17 сотрудников подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30».

- Дети брянских чиновников съездили в Турцию за счёт благотворительного фонда.

- Давайте обсудим. Украсим и выбросим? Сколько россияне хранят новогоднюю ель

- Дави на газ. Опубликован рейтинг ликвидности автомобилей на вторичном рынке. Есть и «неликвиды». Росавтодор собирается испытывать шумовую разметку. Весной будущего года к нам из Китая приедет компактный паркетник Chery Tiggo 7, а летом появится маленький Tiggo 5x.

- Жене Медведевой подарили пельмени после программы на чемпионате России. Почему Медведева и Загитова провалились на Чемпионате России

- Россию в 2019 ждёт новая перестройка.

- Коридоры власти.