25 Янв. 13:05 2019-01-25T23:18:33+03:00

Как попытка переворота в Венесуэле отразится на российской экономике 00:00 00:00

М.Делягин:

- Здравствуйте! Мы обсудим много актуальных вопросов, но сначала не могу не отнестись к новостям, которые мы услышали. На сетование офисных работников по поводу пожара в башне «Федерация». Да, спускаться пешком с 40-го этажа, а кому не повезло - по пожарной лестнице, действительно, очень скверно. Но вот в новостях так замечательно прозвучало, что вот лифты были отключены, поэтому пришлось пользоваться пожарными лестницами. Хочу напомнить, что тут нет никакой чрезвычайщины, в отличие от самого пожара. При любом пожаре первое, что делается, отключаются лифты. И когда инструкции пользования лифтами писались еще специалистами, а не косноязычными трудолюбивыми соотечественниками, может, из дальнего зарубежья, судя по количеству грамматических ошибок, то там всегда пишется, что нельзя пользоваться лифтом при пожаре. И то, что они не могли воспользоваться лифтом, это проявление вменяемости инженерных служб.

Второе. Про Кемеровскую область, где местные чиновники обвинили школьников в том, что они снимают фейки. Якобы макароны были хорошие и так далее. Если человек не пользуется столовой, это не значит, что он не может заступиться за тех, кто столовой пользуется. Я очень хорошо понимаю людей, которые своим детям не позволяют есть в школьных столовых, потому что это при советской власти при каждой школе была повариха, кухня и все готовилось на месте. Практически еда была домашней. Она могла нравиться или не нравиться. Но когда я приходил в столовую, мне там не нравилось по вкусу. Но еда была домашней. Как у наших соседей. Просто у всех разные вкусы.

Сейчас в рамках развития бизнеса, не знаю, как в Кемеровской области, а в Москве централизованная доставка. Какой фирме они это отдали и что они там творят, я не знаю. Но я своему ребенку собираю в школу тормозок, как шахтеру в забой, - еду с собой в школу. Потому что то, чем кормят школьников, на мой взгляд, просто опасно для здоровья.

Возвращаясь к Кемеровской области. Прошло сообщение рутинное, что участились случаи голодных обмороков в школах. Не какой-то мальчик или девочка упал в обморок от голода на уроке. Участились случаи, то есть, это рутина. Как в блокадном Ленинграде у нас в Кемеровской области. И, боюсь, не только там. Вот это результаты реформы, о которых так радостно рапортуют российские либералы из правительства.

Хочу начать с веселой темы. Город Санкт-Петербург отличился. Там в рамках развития гражданского общества будут красить чаек в цвета российского флага. Причем, начался этот идиотизм совершенно разумно, нормально. Прелесть чиновников в том, что они любую инициативу могут довести до абсурда. Они сделали замечательный проект «Твой бюджет», когда каждому району города из городской казны выделили 15 миллионов рублей, кстати, в Москве тоже похожие вещи есть. На сбор инициатив граждан. И дальше в этом районе распределяют, на что эти деньги можно направить. У нас это выделяется муниципальным депутатам.

Идея хорошая. Висит в интернете и легко проверить. С одной стороны, это стимулирование гражданского чувства людей, с другой, в каждую подворотню не залезешь, в каждый двор не зайдешь. И тем более нельзя оценить сложности. Я, например, живу в центре Москвы, а в соседнем доме у нас земляные полы. Естественно, не в квартирах, но на лестничных клетках. Они, правда, земляные. Когда-то в порядке ремонта сняли советскую плитку. А новую положили, наверное, кому-нибудь в Испании. И для того, чтобы таких веще не происходило, люди обращаются с предложениями.

Один товарищ Михаил Юрьевич, фамилию называть не буду, потому что человек имеет право на любую инициативу в рамках закона. Цитирую: «В рамках празднования 80-й годовщины ВМФ РФ, отмечаемого в 19-м году, предлагается временно перекрасить чаек-клуш, обитающих в границах Василеостровского района и на примыкающих к порту прибрежных территориях, в цвета российского флага». Дальше объясняется, что чайки – это крупные хищные птицы, серо-белые и ближе к белым. Так вот, с помощью сил орнитологов и волонтеров необходимо провести инвентаризацию и кольцевание популяции чаек, живущих в прибрежных частях города. Тем самым определив их примерную численность и места скопления. Одновременно с этим в эстетических целях треть чаек будет покрашена в красный цвет, треть в синий, а треть останется исходным – белым. Возможен, правда, более бюджетный вариант с отказом от красного цвета (действительно, что с коммуняками связываться?) и покраской части чаек в синий цвет, что будет символизировать цвета Андреевского флага». Я категорически против. Они будут теряться на фоне синего неба.

«Покраску птиц предлагается произвести стойкими пищевыми красителями или иными красителями, не наносящими вреда птицам, дабы сохранить максимально эффектную окраску оперения непосредственно перед празднованием Дня ВМФ. Использование экологически чистых красителей принципиально. В ходе ежегодной линьки все чайки сменят оперение на обычное природное уже к концу осени. В то же время эстетический эффект от столь большого количества птиц, кружащих над городом в ходе морского парада на фоне кораблей, будет максимальным. Одновременно с этим произойдет снижение численности чаек, как побочный эффект от подобной покраски. Учеными установлено, что стайные птицы избегают своих собратьев, имеющих неестественный для популяции цвет. Логично предположить, что выкрашенные в красный и синий цвет чайки не будут участвовать в ежегодном сезонном размножении, что даст возможность гуманно сократить численность этих птиц-вредителей на территории Санкт-Петербурга естественным путем».

Михаил Юрьевич запросил на это замечательное развлечение 5 миллионов рублей. Понятно, надо привлечь орнитологов, это за деньги. Нужно дать рекламу, чтобы привлечь волонтеров. Реклама за деньги. И краски, кисти, ловля чаек, прости господи. И так далее.

Проблема в чем? Заявка составлена безграмотно. Заявитель пишет, что уже к концу осени все чайки сменят свои оперения на обычные, а размножаются-то они весной! Получается, что все разговоры о сокращении численности поголовья – это полная ерунда. И поэтому в разделе «Экология» проект участвовать права не имеет. Самое главное. А какое количество чаек собирается покрасить Михаил Юрьевич за 5 миллионов рублей? Он покрасит три чайки. И что? Покрасит 30 чаек, а их кошки сожрут. Покрасит 300, а они на помойке чем-нибудь отравятся.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье, будет отмечаться 28 июля. Но, тем не менее, отмечено, что проект реализован, он победил. Прошел все экспертизы, правда, не указано, кто входит в комиссию и кто выделяет деньги. То есть пять миллионов Михаил Юрьевич получит. К 28 июля всех приглашаю в Питер. Надо посмотреть на этих чаек. Если, конечно, они будут.

Я не зоозащитник. Я с омерзением отношусь к людям, которые заботятся о собаках, при этом не заботятся о людях. Но в данном случае на месте властей я бы провел короткое расследование. Я выявил бы всех причастных к этому проекту. Написано, что проект прошел экспертизу. И всех чиновников во главе с Михаилом Юрьевичем я покрасил бы в цвета флага и на Васильевском острове в день ВМФ пустил бы парад. Я думаю, это было бы и патриотично, и гуманно, и вменяемо. И это одобрили бы не только зоозащитники, но и защитники прав человека. Настоящие, а не те, которых после смерти, как Алексееву, хоронят в Америке, причем с трогательным уточнением, что ее хоронят на американском кладбище, потому что там лежат все близкие для нее люди. И муж, и сын старший, и родители. В общем, все у этой женщины были в Америке. А жить она учила почему-то нас.

Давайте примем звонок.

- Здравствуйте. Я живу в Краснодарском крае. Когда вводили монетизацию льгот инвалидам, сам президент на телевидении нас убеждал, что будет компенсироваться пенсия и льготы. Но уже третий год нам не компенсируют. И такое ощущение, что это все сведут к нулю.

М.Делягин:

- Хочу уточнить. Монетизация была в 2005 году, 14 лет назад. А вы говорите, что вам не компенсируют только три года. До этого компенсировали?

- Да.

М.Делягин:

- В данном случае это не монетизация, а в чистом виде грабеж людей. Это называется оптимизацией. То же очередное бюрократическое извращение. Сокращают бюджетные расходы за счет людей. Накапливают деньги в федеральном бюджете, чтобы лежали там мертвым грузом. И чтобы люди побыстрее переселялись на кладбище.

Давайте еще примем звонок. Леонид из Москвы, вы в эфире.

- Здравствуйте. Вы опередили меня по поводу гражданки Алексеевой. Но у меня такой вопрос. А наши делегации во главе с гражданином Медведевым поедут возлагать венки? Как вы думаете? Туда, наверное, надо Чубайса включить. Кудрина. Наш развитой экономический блок. Чтобы они все вместе поехали.

М.Делягин:

- Вот вы рассуждаете как нормальный человек. Не как выродок. Как человек, который думает. Если у кого-то есть человек, который на них работал, который вместе с ними помогал уничтожать страну, наверное, к нему будут испытывать чувство благодарности.

Я думаю, что чувство благодарности они испытывают такое мимолетное. Случайно они окажутся на этом кладбище или в радиусе 50 километров от него, заедут. Возложат. А так, чтобы специально? Знаете, мавр сделал свое дело, мавр может идти лесом. Думаю, у них отношение к людям своим, как к расходному материалу, такое же, как и ко всем остальным людям. Но это моя гипотеза.

Теперь о грустном. В бытность свою президентом господин Медведев в законодательном поле накосячил очень много и чудовищно. Среди всего прочего, если я правильно помню, он снизил наказание за убийство минимальное до 4 месяцев. Избиение человека без технических средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего при благоприятных для убийцы обстоятельствах, это до 4 месяцев лишения свободы. Он внес соответствующие изменения в уголовный кодекс в рамках либерализации законодательства. Это было чудовищно. Слава богу, что наши суды это не применяли в значимых масштабах, старались находить отягчающие обстоятельства по мере возможностей.

Но нет преград правосудию. Или кривосудию. Костромской районный суд, это официальная новость, освободил главного федерального инспектора по Ярославской области и члена коллегии судей Василия Несветайлова, бывшего советника Чубайса, между прочим, от уголовной ответственности по делу об убийстве егеря, которого он принял за кабана во время охоты. История несчастная и трагическая. Жалко всех. Охотился он с тепловизором. И мужику за 60 лет немного. И в условиях плохой видимости с грубейшим нарушением всех правил охоты начал целиться в людей. Егерь к нему побежал, чтобы объяснить ему, что нельзя туда стрелять. В тепловизор видно, что просто источник тепла бежит. А кабан – это страшное животное. Это такой маленький танк. В общем, он выстрелил в егеря, которого он принял за кабана, это правда. Убил. Все понятно, человек грубейшим образом нарушил технику безопасности при обращении с оружием. Человек виноват. Это не умышленное убийство. Это несчастный случай. Но не по объективным причинам, а из личного разгильдяйства.

Так вот. Российская фемида назначила Несветайлову наказание в виде штрафа в сто тысяч рублей. Плюс конфискация орудия убийства в пользу государства - карабина с тепловизором. Чтобы какой-нибудь другой член коллегии судей потом с ним начал охотиться. С глушителем, оптическим прицелом и подставкой для стрельбы из положения стоя. Это все говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Костромского районного суда.

Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней. И разъясняется, что при вынесении приговора суд руководствовался статьей 76.2 УК, в которой говорится, что лицо, впервые совершившее преступление, внимание, цитирую, «небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если он возместил ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред». Что такое преступление небольшое или средней тяжести? Вот я с кем-то подрался. И даже нанес легкие или средние телесные повреждения. По глупости. Это уголовное преступление средней тяжести. Я украл бутылку водки в магазине, какое-то количество консервов. У нас гуманно в этом отношении – до 10 тысяч рублей, если нет отягчающих обстоятельств. Допустим, я украл на 12 тысяч рублей. Это небольшая или средняя тяжесть.

Простите, Костромской районный суд официально признал убийство человека, гражданина России, пусть по неосторожности, пусть без умысла, преступлением небольшой или средней тяжести! Понятно, да? Если чиновник убивает обычного гражданина, то российский суд квалифицирует это как преступление небольшой или средней тяжести.

Товарищ Несветайлов, в отличие от убитого егеря, человек непростой. Родился в 57-м году, с 20 лет работал милиционером при Куйбышевском РОВД непонятно какого города. Работал электромонтером на Западно-Сибирском металлургическом комбинате. Затем возглавлял АО «Стоматология Запсиба». Затем в 2005-2006 годах был генеральным директором энергетической генерирующей компании ТГК-2. С 2006 по 2008 годы был советником Чубайса. В 2008-2020 годах Несветайлов работал в московской мэрии. Был старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета Академии имени Плеханова. С 1 октября 12-го года является главным федеральным инспектором по Ярославской области.

Чиновник по неосторожности убивает обычного гражданина. Российский суд трактует это как преступление небольшой или средней тяжести. Это, по-моему, преступное решение суда. Я не призываю к репрессиям и зверствам. Но убийство человека даже по неосторожности не может трактоваться как небольшая или средняя тяжесть преступления. Иначе приходится зафиксировать, что у нас рабовладельческий строй. Даже не феодальный. И мы с вами просто крепостные.

Итак, продолжаем. Давайте примем звонок от Владимира из Красноярска.

- Здравствуйте! Прокомментируйте про Венесуэлу. Закачали вроде бы 17 наших миллиардов долларов. И говорят, что вроде бы вернули часть. Другие говорят, что вроде бы частично. Ваше мнение?

М.Делягин:

- Есть инвестиции, есть кредит. 17 миллиардов – это все, что мы туда вложили. Называют другие суммы, потому что долг перед государством нашим у Венесуэлы, по-моему, 3 миллиарда 150 миллионов долларов. Это в основном за вооружение. И долг перед нашими нефтяниками 3,1 миллиарда долларов. Мы вложились в Венесуэлу достаточно здорово по двум причинам. Это стратегический партнер. Сразу оговорюсь, Уго Чавес никогда как сержант ВДВ не был специалистом в экономике и даже в социальных вопросах. А Мадуро, который нынешний президент, который был водителем автобуса, он профсоюзник, судя по всему, ничего не понимает. И они экономику развалили. И, конечно, по-хорошему надо было сотрудничать с Венесуэлой только на условиях внешнего управления их экономикой. Потому что то, что они сейчас сотворили, это катастрофа. Венесуэла несколько лет живет в состоянии катастрофы. У нас в 92-м году инфляция составила 2700 процентов. Вот в Венесуэле, по данным оппозиции, может, они привирают, инфляция за прошлый год составила 1 миллион 700 тысяч процентов. Это катастрофа. Люди из Венесуэлы бегут, работы там нет. Когда говорят, что Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы нефти, правильно, только добывать эту нефть очень сложно и можно только маленькими кусочками, потому что основная часть нефти высокосернистая и очень тяжелая.

Откуда взялись наши вложения в Венесуэле в нефть? Наши сделали совершенно гениальную схему. У них очень тяжелая нефть, которую невозможно переработать на обычном заводе и, строго говоря, она никому не нужна. Но наши нашли, а у нас в стране таких заводов нет, в Индии очень современный нефтеперерабатывающий завод. Огромный. Он был построен исходно с избыточным качеством и может перерабатывать венесуэльскую нефть. У индусов такой нефти нет. Доступа к ней нет. Для них это избыточное качество, и это проблема. А наши вошли в его капитал. И наладили замечательную цепочку. Когда венесуэльская сверхтяжелая нефть, которую невозможно переработать на обычном заводе, идет в Индию, где есть завод, который это перерабатывает. И представьте себе, где Венесуэла, а где Индия. Но, тем не менее, из двух проблем, которые были у венесуэльцев и у индусов, наши склеили отличный, хорошо работающий, пусть и глобальный бизнес. И этот бизнес заработал. И возникла реальная угроза для наших стратегических конкурентов американцев, что Венесуэла начнет подниматься за счет этого проекта.

Допустить этого нельзя. Поэтому в минувший вторник вице-президент США господин Пенс официально призвал венесуэльцев выйти на улицы и бороться за светлое американское будущее. На следующий день после этого глава Национальной Ассамблеи объявил себя президентом. Когда мы так говорим, мы не понимаем реалий. Парламент Венесуэлы был разогнан в 2017 году. Национальная Ассамблея существует фиктивно. Какая страшная диктатура существует в Венесуэле, свидетельствует то, что разогнанный парламент, а мы знаем, как разгоняют парламенты, у нас разогнали в 93-м году. По очень консервативным оценкам тысяча человек была убита в центре Москвы. А там разогнанный парламент прекрасно работает до сих пор, причем США официально публикуют отчетность, что этот парламент существует на деньги американского правительства, на деньги американского Агентства по международному развитию. Американцы финансируют этот парламент. Он полностью оппозиционный.

Я прекрасно понимаю венесуэльских оппозиционеров, когда страна доведена до катастрофы. И быть оппозиционером – это нормально. Но у них оппозиция не провенесуэльская, она проамериканская. Проблема в этом. Это люди, которые управляются американцами. И глава, который объявил себя президентом на митинге, через сорок минут после этого был признан США легитимным исполняющим обязанности президента. Затем все американские сателлиты и все остальные его поддержали. Это в реальности борьба за Венесуэлу. Попытка госпереворота.

Американцы возвращаются в Латинскую Америку. Там их отжали, потому что они слишком сильно ее грабили. Но сейчас в Бразилии прошел переворот, они привели к власти полуфашиста Болсонару. Там был левый президент, который запланировала линию скоростных железных дорог через всю Южную Америку, это создавало конкуренцию для Панамского канала, поэтому она стала неприемлемой для американцев. И люди, сенаторы, которых она обвинила в коррупции, которые должны были сесть в тюрьму, они, в итоге, свергли ее по обвинению в той же самой коррупции. И сейчас есть реальная угроза военной интервенции в Венесуэлу со стороны Колумбии и со стороны Бразилии. У Колумбии был конфликт, и они науськиваются американцами. У Бразилии конфликт недавний, слабый, но они тоже науськиваются.

Наша позиция и китайцев достаточно скверная. Мы туда вложили 17 миллиардов, китайцы туда вложили, по-моему, 67 или что-то в этом духе миллиардов. Там огромные проекты. И если можно свергнуть даже недееспособную, неэффективную власть таким наглым образом, значит, следующее уже будет у нас, следующее у нас будет в Китае. Это вопрос правил игры. Сохраняются ли хоть какие-то правила или можно осуществлять подобного рода операции?

Мы в плохой позиции, потому что мы защищаем некомпетентных людей. По-хорошему, надо было взять их социально-экономическую сферу под внешнее управление. И любой нормальный бывший специалист из Госплана нормализовал бы ее за полгода. Проблема в том, что у нас эти люди прокляты и изгнаны из госуправления нашей либеральной шоблой. Поэтому мы оказать такую поддержку не можем.

Китайцам не до этого, судя по всему. Они не вмешиваются в чужие дела принципиально. И я думаю, что китайцы могут сделать так, чтобы убедить Колумбию и Бразилию не вводить войска в Венесуэлу. Не осуществлять военную интервенцию. В этой ситуации у американцев единственная надежда на то, чтобы военные свергли Мадуро, здесь все сложно, потому что министр обороны присягнул Мадуро, подтвердил верность. И генералы, которых Мадуро подкупал, участие в бизнесе тоже ему вернули. Во-первых, их могут перекупить, у американцев денег все равно больше. А самое главное, что там зреет огромное недовольство среди офицеров среднего уровня, которые достаточно близки к народу, а народ бедствует. И проблема американцев заключается в том, что они сильно показали свою неблагодарность.

Пока был СССР, любой проамериканский бандит мог рассчитывать в случае победы на абсолютную неприкосновенность. Как только СССР стал слабеть, американцы начали своих сукиных детей сдавать. Тот же Норьега, тот же Каддафи, Милошевич, они были с американцами в прекрасных отношениях. До завершающего этапа своей карьеры. Потому что в последние четыре года своего существования, из-за чего возникли проблемы в Ливии, Каддафи прекрасно взаимодействовал с Западом, платил деньги, принимал их рекомендации, делал все, что ему говорят. И в итоге вызвал огромное возмущение людей, которые были возмущены социальной бесперспективностью.

Люди, которые будут проамериканскими марионетками в Венесуэле, они понимают, что не будут в безопасности. Это серьезный сдерживающий и останавливающий фактор. Повторюсь, что наши никакой активной роли там играть не будут, скорее всего. Остается только уповать на китайцев. Если Венесуэлу вернут американцы, отберут у народа Венесуэлы, потому что он не справляется с управлением, заберут ее себе, не нужно думать, что там будет как во Флориде или хотя бы как в Арканзасе. Там будет хуже, чем в Гаити. Уровень жизни не вырастет, просто о катастрофе перестанут писать все глобальные медиа.

У нас звонок от Николая из Щелкова.

- Когда постоянно слышишь в СМИ имена, вызывающие отторжение у подавляющего большинства населения, удивляешься. Все эти Ельцин-фонд, Горбачевы…

М.Делягин:

- Так еще и в Москве Ельцин-центр построят скоро.

- Гайдаровский форум и так далее.

М.Делягин:

- Думаю, скоро гитлеровский центр в Москве будут строить.

- Эти чубайсы в электроэнергетике. Не могли бы вы напомнить в каких цивилизованных странах сажали, отдавали под суд премьер-министров, президентов, даже и бывших? Почитаемые персоны.

М.Делягин:

- Знаете, навскидку не скажу. В цивилизованных странах такая возможность существует. И она останавливает людей от совершения преступлений. Действительно, в Англии премьер-министр, который был предшественник Тэтчер, был уличен не просто в том, что он насиловал детей, он был педофилом, судя по всему, он был уличен в том, что при этом он еще и детей убивал. И английская элита, чтобы не терять лицо, всячески это замалчивала. И замалчивает до сих пор. И одна из версий истерик по поводу Скрипалей связана с тем, чтобы не просто отвлечь внимание от брексита, но и отвлечь внимание от вылезающей информации об этом замечательном премьер-министре.

В США действует норма, что нельзя отдавать президента под суд. Можно только импичмент. Это называется «особая привилегия исполнительной власти». Навскидку не скажу. Но министров под суд отдавали в огромных количествах. Скажем, в Италии, когда они стали бороться с коррупцией, была операция «Чистые руки». И за пять лет сменилось шесть правительств. И огромная часть этих правительств пошла под суд. И в Греции под судом были. И Берлускони сидел. Прецеденты есть. Просто они не на слуху по понятным причинам.

М. Делягин:

- Вы пишете, что Мадуро будет жить рядом с Януковичем. Нет, не будет, по двум причинам. Потому что у него хорошие шансы остаться у власти. И потому, что с Януковичем вместе будет жить Порошенко. После выборов, скорее всего, он у власти не удержится. И очередное напряжение в российско-украинских отношениях, как я сильно подозреваю, вызвано тем, что наш МИД, возможно, сказал им: дорогие друзья, у нас только одна государственная дача на одну дружественную или якобы дружественную когда-то страну. Поэтому все бывшие президенты Украины будут жить на одной государственной даче.

Про Елену Бойко. «Забудем о Бойко, она предала свою страну». Я надеюсь, вы не про фашистов. Люди, которые выступают против фашизма, они не выступают против своей страны. Они выступают против умопомрачения своей страны. Немецкие антифашисты, которые выступали против Гитлера, они выступали за Германию, а не против нее. Сегодняшние украинские антифашисты, которые выступают против фашизма на Украине, выступают не против Украины, они выступают за нее.

Про Лену Бойко. Мне очень симпатична была ее позиция, я с ней общался, она производила очень приятное впечатление в личном общении. Но когда я стал вскрывать эту тему, скорее всего, действительно, она выполняла у нас поручения Службы безопасности Украины. То, что ее не арестовали, а выслали, это проявление того гуманизма, который наносит чудовищный вред. Я вполне допускаю, что наши спецслужбы просто учли, что человек родом из Львова, что у него там огромное количество людей, которые находятся в заложниках, что значимого ущерба она не нанесла. А, как Ленин писал о Малиновском – полицейском провокаторе в большевистской партии, который был даже вторым человеком в партии, что, хотя он сотрудничал с охранкой, но в силу своей функции он принес больше пользы, чем вреда. Все это старательно заметается под ковер. Но по моим ощущениям, это не тот случай, где России можно предъявить что бы то ни было, кроме избыточного гуманизма. Есть другие случаи. Когда выдают на растерзание бывших ополченцев, и их там убивают. Но насколько я могу судить, это неточная информация, скорее всего, это омерзительно выглядит, но это тот случай, когда наши проявили гуманизм самым неэффективным образом.

Уважаемый Иван, вы пишете про пальмовое масло. Графики показывают бурный рост импорта пальмового масла и его стабилизацию в течение трех последних лет. Пальмовое масло бывает разное. Есть пальмовое масло техническое, которое смертельная оправа, и применение которого должно караться как за преступление против граждан Российской Федерации. И есть очищенное пальмовое масло, которое является ценнейшим парфюмерным сырьем, и не только парфюмерным. У нас в Калининграде есть огромная фабрика, которая работает на экспорт. Она закупает очищенное пальмовое масло, изготавливает из него разного рода парфюмерию, в основном мыло, и продает в самые развитые страны Европы.

Шуточки у вас по поводу пожара в башне «Федерация»э «У буржуев даже вентиляция заплыла жиром». То, что происходит вспышка отложений в вентиляции, то, что такие отложения оказываются в вентиляции, это абсолютный непрофессионализм либо проектировщиков, либо эксплуатантов, либо и тех, и других вместе взятых. И это должно расследоваться с точки зрения грубейшего нарушения всей техники безопасности.

Глазьев никогда не был советником у Мадуро. Это обычная либеральная клевета. Если бы Глазьев был у Мадуро советником, там не было бы причин для протестов, по крайней мере, для массовых протестов. И вы правильно уточняете, что в Южной Корее сидели и премьеры, и президенты, и к смертной казни президента приговаривали в Южной Корее, правда, не расстреляли, а заменили, Берлускони сидел.

Петр, Москва:

- Наша защитница по правам человека обращалась к Колокольцеву. Адвокат говорила, что Бойко просила политического убежища. Я могу высказать свое мнение. Я помню, как мы перед тем, как Медведев стал президентом, мы высылали правозащитника в Латвию, мы советовали не покупать шпроты прибалтийские. Мое мнение, что Россия неоднократно оставляла тех, кто хотел ее защищать. И Бойко пострадала из-за этой перипетии с Луганском.

М. Делягин:

- То, что Россия не защищает своих соотечественников за пределами России, это действительно омерзительно. То, что случилось с Бойко, насколько я понимаю, ей предлагали Донецк и Луганск, она сама выбрала Харьков, что о человеке говорит исчерпывающе. Если правозащитник за кого-то заступается, знаете, наши статусные правозащитники, я не Москалькову имею в виду, а людей типа Алексеевой, они никогда не выступали за нелибералов. Когда я об этом сказал Алексеевой в свое время в лицо, она не смогла привести ни одного примера защиты нелибералов. Просто закудахтала и стала говорить, что это неправда. Вопрос бессодержательный.

Мы увидим развитие событий. Но по Бойко я интересовался не у «одной бабки, которая сказала», а у людей, которые имеют информацию, по разным каналам. У нас много связей с Украиной сохраняется до сих пор. Я надеюсь, что я не ошибаюсь, и что у нее там все будет относительно нормально. Я считаю, что наши поступили неправильно. Если человек шпион, его нельзя выдавать, он должен сидеть здесь. Может быть, были еще какие-то соображения. Я всегда подчеркивал, что это непроверенная информация. То, из чего я исхожу, и то, что говорят люди, которым я доверяю. Но вот справки от СБУ, что Бойко их шпион, у меня на руках нет.

Эльдар, Уфа:

- Вопрос по Сбербанку. Те деньги, которые пропали в 1993 году, правительство наше когда будет выплачивать гражданам?

М. Делягин:

- Они пропали в 1992 году в результате роста цен в 26 раз и в 1993 году еще в 9 раз. И выплачивать их не будут, насколько я могу понять. Разговоры на эту тему будут. Но в целом, если у вас были деньги, пожалуйста, забудьте так же, как я забыл.

Я правда считаю, что при всем, что сотворил президент Путин после выборов, он значительно лучший президент, чем тот, которым был бы Грудинин. Уж извините, я так думаю до сих пор. Да, выбор по принципу меньшего зла – это очень плохой выбор. Но другого у нас не оказалось.

«Что ждет Донбасс, если Тимошенко станет президентом?» Все зависит от России. Судьба не только Донбасса зависит от России, но и судьба Киева, и всей Украины. Если мы будем оставаться импонентами, то даже при абсолютно пророссийском президенте в Киеве, что сейчас невозможно, у Донбасса все будет очень и очень плохо. Если мы будем вести себя так, как должно вести себя нормальное государство, то даже при конченом нацисте в Киеве он будет там президентом очень короткое время. К сожалению, мы сейчас демонстрируем импотенцию, возведенную в уровень стратегии.

Валерий пишет: «Вот тут недавно проверял систему отопления в школе, зашел откушать в столовую, взял борщ, двойное второе и компот – все выше всяких похвал, что по качеству, что по цене». Черкните, что это за школа. Если в Москве, может, я туда своих детей переведу.

Андрей, Москва:

- Когда Чубайс настаивает на том, что стоимость киловатта нашей электроэнергии должна быть такой же, как в Европе, он не учитывает две вещи. Первое – у нас примерно 25 % электроэнергии вырабатывают гидроэлектростанции, а это самая дешевая энергия. И второе – что энергоносители, при помощи которых у нас и в Европе на тепловых электростанциях вырабатывается электроэнергия, в нашей стране стоят в разы дешевле, чем в Европе.

М. Делягин:

- Я абсолютно с этим согласен. Но вы говорите со стороны предложения, со стороны себестоимости. А я могу еще добавить со стороны спроса. Если население живет очень хорошо, то можно на нем зарабатывать. Можно повышать цену сильно относительно себестоимости. Но цену нужно сравнивать с уровнем жизни. У нас сейчас относительно реальных доходов абсолютного большинства граждан Российской Федерации стоимость коммуналки и цены на электроэнергию завышены абсолютно непристойно. Мы за энергию в процентном выражении платим больше, чем люди развитых стран. И это абсолютно неприемлемо. А Чубайс просто хочет поживиться.

Андрей, Курск:

- Эта полемика Чубайса с Захаровой в сети, я наблюдал, как она его на место поставила…

М. Делягин:

- Она его на место не поставила. Потому что Чубайс до сих пор на свободе. Хотя это мое личное мнение. А так Чубайс демонстрирует предельное хамство, предельную наглость. Это нормально, это естественно. Рыба плавает. Утка крякает. Чубайс хамит. В чем вопрос? Что непривычно? Чубайс требует повышения цен. Сначала он требовал 1,6 трлн. себе на развитие нанотехнологий, разрушив стоимость. Потому что активы РОСНАНО стоят в 2,6 раза меньше, чем те деньги, которые он получил от государства, включая бюджетные гарантии. Потом он хотел деньги. Теперь он хочет завысить тарифы.

И сейчас у нас большая паника в соцсетях. Вчера правительство приняло решение, что эти людоедские социальные нормы потребления, которые уже названы в народе «тариф «Лучина», их введение отложено на неопределенное время. Обсуждение прекращено. Прекращено обсуждение как 300 киловатт-час на семью в месяц, и не важно, сколько человек в семье, что является грабежом, и отложена отмена льгот по электротарифам для сельской местности и для домов с электроплитами. В этом отношении это маленькая победа российского общества над людоедами. Но Чубайс в Давосе очень четко сказал: ничего, мы все равно это продавим, просто чуть позже.

Как они продавливают – пишет Иван из Тюмени. В Тюмени нашли новую нефть. Это мусор. Цены на вывоз мусора выросли в два раза. Если собрать мусор с дома в семьдесят квартир и отвезти на сортировочный завод, то это будет стоить 14 тысяч рублей в месяц. А собирают с этого дома по новым тарифам в Тюмени 34100 рублей в месяц. При этом тарифы повышены почти в два раза. Нефть отдыхает, это наглый циничный грабеж. И людям, которые этот грабеж устроили по всей стране, действительно, не до Чубайсов с их тривиальным завышением тарифов.

Ренат, Татарстан:

- Улюкаев взятку у кого взял?

М. Делягин:

- Он вымогал взятку у Сечина.

- Улюкаев сел. А Сечин почему не сел?

М. Делягин:

- Это нормальная юридическая процедура. Когда я вымогаю взятку у вас, вы можете сразу же, поскольку это факт преступления, обратиться в милицию или иные правоохранительные органы, в данном случае – в ФСБ, говорят, что у меня человек вымогает взятку. И дальше происходит передача взятки под контролем, чтобы человека взять тепленьким, с поличным. Насколько я могу судить, это и произошло. Если я не обращаюсь, а даю вам взятку, то я тоже совершаю преступление. И были случаи, когда человек, у которого вымогали взятку, он эту взятку давал, потом ему надоедало это, он обращался в правоохранительные органы. И после этого он получал более суровое наказание, чем тот, кто у него вымогал взятку.

Денис пишет: «Я сортирую мусор, а сдать некуда – нет инфраструктуры». В Архангельской области вам, судя по всему, готовят инфраструктуру.

«В Абхазии киловатт стоит 60 копеек, мог вообще ничего не стоить, потому что у них ГЭС совместно с грузинами. Им некуда девать энергию, они еще нам в Краснодарский край поставляют.

«В Москве за 15 млн. рублей огораживают сугробы столбиками и ленточками». Это не совсем так.

Ян меня поправил, что Алексеева осудила, когда раненых беркутовцев морили голодом в больнице. Да, это правда. Проблема в том, что, когда я с ней поговорил, я с ней так поговорил, что больше уже старался не общаться никогда. И даже не следить за ее деятельностью. Но украинский фашизм произвел такое впечатление на людей, что многие люди, которых я считал кончеными либералами, стали занимать совершенно нормальную позицию. Можно привести в пример журналиста Бабицкого. Не путать с Бабченко. Бабицкий был абсолютно антироссийским во время чеченских войн. Даже была некрасивая история, когда его захватывали в заложники, воровали, потом выпускали. Но он абсолютно правильную позицию сейчас занимает по поводу Украины. И более того, он даже ушел с радио «Свобода» из-за этого. Его выгнали с работы за то, что он не принял фашизм.

Один мой знакомый правозащитник, с которым я тоже года с 2004 принципиально не общаюсь, который мне объяснял, что межнациональный конфликт – это когда русский подрался с таджиком и побил его. А если русский подрался с таджиком и таджик побил русского – это точно бытовуха. И этот человек тоже занял абсолютно правильную позицию по отношению к украинскому фашизму. Так что да, действительно, люди лучше, чем я иногда о них думаю.

Валентин, Нижний Новгород:

- У нас в Нижнем Новгороде такая тенденция, что уже выдали старшим по домам, что входит в содержание и ремонт, где нет мусора. Парадокс в том, что сейчас, если мусор убрать, то содержание и ремонт повысились.

М. Делягин:

- Очень просто это происходит. Инфляция в этой сфере – рукотворная вещь. Они просто повышают цены. Есть удорожание всех издержек. Это объективный процесс. Но у нас абсолютно монополизированная экономика. Все монополии завышают цены. И коммунальные службы, и электроэнергетики, и мусорщики завышают цены. И поэтому цены только растут. Государство не исполняет свои обязанности по борьбе с произволом монополий.

Из Тулы пишут: «Был в прошлом году вывоз мусора, стоил 1,4 руб. в месяц с человека. Это была местная управляющая компания. Вместо нее пришел московский монополист, и теперь вывоз мусора стоит 120 рублей в месяц с человека». Правильно. Потому что это монополист, который общефедеральный.

Меня правильно поправляют, что не мусор – новая нефть, а люди – новая нефть. Это полуофициальный лозунг нашего государства. Люди – новая нефть, применим гидроразрыв пласта. А когда гидроразрыв пласта применяют, то это очень плохо, больно, денег не остается.

«В Казани одна управляющая компания в 10-м микрайоне прислала счета на декабрь. И в них подняли за подогрев воды на 100 % и за отопление на 50 %. И это еще счета не за январь». Это называется грабеж. Я думаю, что это инициатива управляющей компании. Она никем не контролируется. И творят любой произвол. Сильно подозреваю, что ее решили оттуда турнуть, и они собираются ограбить вас напоследок. Нужно требовать, откуда это все сложилось. Если в два раза подогрев воды подорожал. Может быть, даже в суд обратиться. В локальных вопросах суды могут работать.

Возвращаясь к огораживанию сугробов столбиками и ленточками в Москве за 15 млн. рублей. Когда Собянин и компания резко заузили все проезжие части в центре Москвы, причем я получил письмо от господина Собянина по электронной почте, с разъяснением, что никогда ни при каких условиях улица не будет заужена. В результате ее заузили на одну полосу с каждой стороны. Я недоумевал – почему. И так был очень широкий тротуар, а сейчас на нем в футбол можно играть. А теперь, когда выпал снег, я понял, в чем дело. Они экономят и не сбрасывают снег с крыши. Это нужны рабочие, нужно обеспечить безопасность. Поэтому крыши огородили ленточками. Чтобы, когда лед будет падать, люди туда не ходили. Такое ноу-хау по экономии денег.

Цирк заключается в том, что все равно есть подъезды, и люди вынуждены входить и выходить. И то, что подъезд огородили ленточкой, все равно нужно жить. Там магазины, там кафе, там все остальное.

Я понимаю, что люди, которые ходят в «Азбуку вкуса», наверное, с точки зрения московской мэрии, слишком обеспечены и права на жизнь поэтому не имеют. И убьют их, не убьют – это неважно. Подход омерзительно классовый, особенно со стороны миллиардеров, которые сидят у нас в мэрии, но, по крайней мере, понятный. Но и Сбербанк же в таком же положении находится. В Сбербанк-то и нормальные люди ходят.

Денис, Волгоградская область:

- Я вижу, как поддерживается миф о либералах и хорошем президенте. У нас воплощены практически все грезы либералов. И у нас говорят, что президент не виноват, он ни за что не отвечает. Почему этот миф существует о том, что президент и либералы – это разные? Я свое отношение к президенту пересмотрел.

М. Делягин:

- Наверное, этот миф существует по инерции. По крайней мере, я в этой передаче давно сказал, что президент назначает правительство, всех остальных. Если он не убрал их по итогам, по крайней мере, выборов 2018 года, значит, он считает правильным то, что они делают. И он в своих выступлениях по поводу пенсионной реформы потом подтвердил мою гипотезу, очень жестко зафиксировав, что он поддерживает то, что делает это правительство. Сказал это без принуждения, открыто, честно.

Но это действительно разные группировки. И это не миф, это правда. Смысл сегодняшних либеральных реформ заключается в организации в России революции, на мой взгляд. Потому что наши либералы контролируют сейчас не все, как они контролировали в 90-е годы, а только кусочек, связанный с социально-экономической политикой. Много, но не все. Они хотят контролировать все. Для того, чтобы контролировать все, им нужно устроить революцию, устроить майдан, государственный переворот – не революцию. Свергнуть президента, не важно, как будет его фамилия. И привести к власти своего человека – Чубайса, Кудрина, еще кого-нибудь, не критично. Это задача. Потому что по-другому объяснить эту социально-экономическую политику нельзя.

То, что президент этого не понимает, у него, возможно, отключились даже инстинкты самосохранения, это другая тема. Почему это происходит? Может быть, он занимается другими вещами. Может быть, наступило эмоциональное выгорание. Не знаю.

Вы просите рассказать о конфликте внука Карбышева с ТНТ. Все просто. Как положено в либеральной тусовке, люди, которые устраивали животные посмехушки на ТНТ, это такой расширенный «Дом-2», как я понимаю, они очень весело поглумились над памятью генерала Карбышева. Царский генерал, который остался служить народу, который не убежал в эмиграцию. У меня родственники работали под его руководством на строительстве Брестской крепости. Я реально горжусь этим фактом. Он инженер, выдающийся фортификатор. В войну попал в плен. И за отказ сотрудничать с фашистами, за отказ быть власовцем его на морозе перед строем залили водой, он замерз. Канал ТНТ над этим поглумился. В нормальной стране после этого этот телеканал получил бы уголовные дела от имени государства и был бы снят с эфира к чертовой матери. Но поскольку наше государство либеральное и поддерживает глумление над Россией всеми силами, то в частном порядке внук Карбышева подал на них в суд. Не знаю, что из этого получится.

Господин Несветайлов действительно был советником Чубайса по РАО ЕЭС России, который убил человека и получил за это штраф в 100 тысяч рублей. Потому что Чубайс действительно был главой РАО ЕЭС России до конца июня 2008 года. Несветайлов был его помощником. Вы прислали мне уже много историй, что происходило с обычными людьми, которые кого-то поцарапали ножом или ударили. У нас человека пытались убить кирпичом в подъезде, он отбился, причем под видеокамеру. Сейчас он в СИЗО, ему грозит лишение свободы. А те, кто его пытался убить, нормально себя чувствуют и скоро выйдут из больницы. Это так устроено.

Мы – новая нефть для этих людей.