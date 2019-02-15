СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-15T11:46:28+03:00

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Дави на газ» Радио «Комсомольская правда»

В России переизбыток производства бензина, а в Совфеде предложили провести «гаражную амнистию» 00:00 00:00

Главные темы:

- В Совфеде предложили провести "гаражную амнистию".

- В России сформировался избыток мощностей по производству бензина. Об этом, как сообщают «Ведомости», свидетельствует презентация компании Argus Consulting.

Согласно данным Министерства энергетики, производство бензина в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло в России на 200 тысяч тонн (до 39,4 миллиона), а его экспорт упал на 100 тысяч тонн (до четырех миллионов).

- Депутат Олег Нилов предложил использовать труд заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, при ремонте дорог. К таким работам можно будет привлекать отбывающих наказание в колониях-поселениях.

- Самодельные дорожные знаки начали устанавливать жители дагестанских сел и водители вдоль участка трассы Хасавюрт - Кизляр. На кривеньких плакатах предупреждение: "Осторожно, яма!"

- Система соберёт данные с помощью пользователей сервиса и отобразит на карте опасные участки. Бортовой компьютер "Яндекса" покажет ямы на российских дорогах. Об этом рассказала компания в рамках презентации "Автодень".

Система будет собирать данные от владельцев сервиса и отреагирует на резкие манёвры на дороге.

- Названы 5 приложений, в которых россияне проводят больше всего времени.