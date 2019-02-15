Джеймс Кэмерон: Америка и Россия пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Сейчас мы идем не в том направлении
Джеймс КэмеронФото: EAST NEWS
Оскароносный режиссер дал «Комсомолке» интервью, в котором рассказал о своем новом фильме «Алита. Боевой ангел», об отношениях между нашими странами и какое будущее ожидает нас.
Джеймс Кэмерон: Америка и Россия пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Сейчас мы идем не в том направлении
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