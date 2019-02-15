2019-02-15T20:35:05+03:00
Кинопилорама
Елена БОДУЭН

Джеймс Кэмерон: Америка и Россия пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Сейчас мы идем не в том направлении

Джеймс КэмеронДжеймс КэмеронФото: EAST NEWS

Оскароносный режиссер дал «Комсомолке» интервью, в котором рассказал о своем новом фильме «Алита. Боевой ангел», об отношениях между нашими странами и какое будущее ожидает нас.

Джеймс Кэмерон: Америка и Россия пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Сейчас мы идем не в том направлении

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 8.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Минтруд предлагает удвоить выходное пособие работникам в случае ликвидации компании
Эрдоган: ЕС не принимает Турцию, потому что основная религия в стране - ислам
Трамп подписал проект бюджета США на 2019 год
ФТС предлагает расширить список санкционных продуктов
Сбербанк предупредил о появлении мошенничества с изменением голоса
Советская актриса призвала украинцев "изолироваться" от русских
Гуайдо признал выгоду от российских инвестиций в экономику Венесуэлы
Более 60 человек считаются погибшими после затопления шахт в Зимбабве
США могут сократить военный контингент в Афганистане на тысячу человек
США ввели санкции против министра нефтяной промышленности Венесуэлы
В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе