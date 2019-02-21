2019-02-21T22:07:33+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

99 лет ГОЭЛРО - футуристический проект Ленина, шокировавший даже фантастов.

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактахРассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

99 лет ГОЭЛРО - футуристический проект Ленина, шокировавший даже фантастов.

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Главные темы:

- 99 лет ГОЭЛРО - футуристический проект Ленина, шокировавший даже фантастов.

- 250 лет назад в Российской империи введены бумажные деньги. Помогло ли это поднять экономику страны?

- Кто разоблачил тайное общество декабристов?

- Правители России — Александр Второй. Главные достижение и провалы Императора-освободителя.

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23 Июля 2018 21:05 - 22:04

Предыстория: мысли, факты, суждения

Тема: Украинские власти утверждают, что Илья Муромец родился под Черниговым. Русский богатырь пополнит ряды проекта Антироссия?

В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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