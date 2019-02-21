99 лет ГОЭЛРО - футуристический проект Ленина, шокировавший даже фантастов.
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»
99 лет ГОЭЛРО - футуристический проект Ленина, шокировавший даже фантастов.
Главные темы:
- 99 лет ГОЭЛРО - футуристический проект Ленина, шокировавший даже фантастов.
- 250 лет назад в Российской империи введены бумажные деньги. Помогло ли это поднять экономику страны?
- Кто разоблачил тайное общество декабристов?
- Правители России — Александр Второй. Главные достижение и провалы Императора-освободителя.