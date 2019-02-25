СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-25T20:11:20+03:00

Обсуждаем несколько шокирующих историй в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»

Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Как заступаться за своих детей? 00:00 00:00

Главные темы:

- В элитном ателье избивали сотрудников и клиентов.

- Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд, но наказывать не стали. Как заступаться за своих детей?

- В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире.