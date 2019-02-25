2019-02-25T20:11:20+03:00
Особый случай
Валентин АЛФИМОВДина КАРПИЦКАЯЕкатерина БЕЛЫХ (РЕЙФЕРТ)

Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Как заступаться за своих детей?

Обсуждаем несколько шокирующих историй в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем несколько шокирующих историй в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем несколько шокирующих историй вместе с Валентином Алфимовым и Екатериной Белых в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»

Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Как заступаться за своих детей?

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Главные темы:

- В элитном ателье избивали сотрудников и клиентов.

- Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд, но наказывать не стали. Как заступаться за своих детей?

- В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире.

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