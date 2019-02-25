Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Как заступаться за своих детей?
Обсуждаем несколько шокирующих историй вместе с Валентином Алфимовым и Екатериной Белых в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»
Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд. Как заступаться за своих детей?
Главные темы:
- В элитном ателье избивали сотрудников и клиентов.
- Мужчину, который окунул пятиклассника-хулигана головой в унитаз, задержали за самосуд, но наказывать не стали. Как заступаться за своих детей?
- В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире.