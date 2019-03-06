СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-06T11:38:57+03:00

Госдума против влюбленных пар и командировочных: посуточную аренду квартир хотят запретить 00:00 00:00

Главные темы:

- Авария на подстанции в Новороссийске (Краснодарский край) оставила город без света. электричество было отключено почти по всему городу в 16:30, на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров, остановлена работа крупных предприятий.

- Госдума против влюбленных пар и командировочных: посуточную аренду квартир хотят запретить.

- Депутаты Госдумы приняли во втором чтении запрет на размещение хостелов и других видов гостиниц в многоквартирных жилых домах. За документы проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

Законопроект добавляет в Жилищный кодекс фразу «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению». Такой же запрет распространят на любые другие жилые помещения.

Документ находился на рассмотрении с 2015 года, против жесткого запрета хостелов выступало правительство.

По данным Росстата, всего в России на конец 2017 года было 1406 хостелов. В течение 2017 года они приняли более двух миллионов гостей. кстати, один из Хостелов на набережной Мойки в Санкт-Петербурге в 2017 году признали лучшим в мире хостелом вместимостью до 75 гостей — согласно рейтингу Hostelworld. К 2018 году хостел расширился и победил уже в номинации «лучший средний хостел» (вместимостью до 150 гостей).

Первый в России современный хостел открыл англичанин Джеймс Скиннер в 2005 году. Он переехал в Москву в 2002-м и сразу понял, что туристу с ограниченным бюджетом почти негде остановиться. «Было всего три хостела. Москвичи воспринимали их как дешевые ночлежки для низших слоев населения, — вспоминал Скиннер. — Но постепенно иностранные студенты все чаще стали приезжать в Москву, они не могли себе позволить останавливаться в дорогих московских отелях». После двух лет поисков помещения Джеймс открыл хостел в бывших коммунальных квартирах дома в Большом Каретном переулке. По словам нынешних владельцев, хостел принимает порядка пяти тысяч гостей в год. Летом большинство из них — иностранцы. (Все тринадцать лет работы хостел остается одним из лучших в городе, а в 2017 году получил премию правительства Москвы).

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