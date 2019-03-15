Женский клуб : Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?
Елена Афонина и Лиза Питеркина - про ревность, девственность и холостяков
Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?
Главные темы:
- Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?
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Серийные девственницы, мошенничество и первый секс за айфон. Как в России продают и покупают «невинность» через интернет.
- Forbes назвал самых богатых холостяков России. А вам, мужики, женщины предъявляли неадекватные требования? А за то, что денег нет, пилили? И чем отношения закончились?