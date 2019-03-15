2019-03-15T19:42:45+03:00
Женский клуб
Елена АФОНИНАЛиза ПИТЕРКИНА

Женский клуб : Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?

Женский клуб : Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?Женский клуб : Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?

Елена Афонина и Лиза Питеркина - про ревность, девственность и холостяков

Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?

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Главные темы:

- Галкин якобы заказал Киркорова... А вы делили женщину с другом?

- Ну и ну! Чиновник из Перми, который узнал, что из четырех детей родной ему - только один, ищет невесту-девственницу.

Серийные девственницы, мошенничество и первый секс за айфон. Как в России продают и покупают «невинность» через интернет.

- Forbes назвал самых богатых холостяков России. А вам, мужики, женщины предъявляли неадекватные требования? А за то, что денег нет, пилили? И чем отношения закончились?

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