Особый случай : «С вас 150 тысяч и забирайте его»! Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети
Антон Арасланов и Екатерина Белых о том, как детьми торгуют и отбирают у родителей
«С вас 150 тысяч и забирайте его»! Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети
Главные темы:
- «С вас 150 тысяч и забирайте его»: Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети.
- У многодетного отца-одиночки из Краснодарского края отбирают детей из-за лишнего веса.