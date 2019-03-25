2019-03-25T18:58:09+03:00
Особый случай
Антон АРАСЛАНОВЕкатерина БЕЛЫХ (РЕЙФЕРТ)

Особый случай : «С вас 150 тысяч и забирайте его»! Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети

Антон Арасланов и Екатерина Белых о том, как детьми торгуют и отбирают у родителейАнтон Арасланов и Екатерина Белых о том, как детьми торгуют и отбирают у родителей

Антон Арасланов и Екатерина Белых о том, как детьми торгуют и отбирают у родителей

«С вас 150 тысяч и забирайте его»! Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети

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Главные темы:

- «С вас 150 тысяч и забирайте его»: Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети.

- У многодетного отца-одиночки из Краснодарского края отбирают детей из-за лишнего веса.

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