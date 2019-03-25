Особый случай : «С вас 150 тысяч и забирайте его»! Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети

25 Март 17:03 2019-03-25T18:58:09+03:00

Антон Арасланов и Екатерина Белых о том, как детьми торгуют и отбирают у родителей

«С вас 150 тысяч и забирайте его»! Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети 00:00 00:00

Главные темы:

- «С вас 150 тысяч и забирайте его»: Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети.

- У многодетного отца-одиночки из Краснодарского края отбирают детей из-за лишнего веса.