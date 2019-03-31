Тема дня : Политолог Александр Асафов: Зеленский - технический кандидат, призванный размыть голоса Тимошенко и обеспечить победу Порошенко
Еще до окончания подсчета голосов Порошенко заявил, что прошел во второй тур.Фото: REUTERS
О том, за счет чего будет выигрывать Порошенко во 2 туре и как будут сфальсифицированы выборы на участках за рубежом, эксперт рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»
Политолог Александр Асафов: Зеленский - технический кандидат, призванный размыть голоса Тимошенко и обеспечить победу Порошенко
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