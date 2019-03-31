2019-03-31T22:01:15+03:00
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Александр ГРИШИНЕлена АФОНИНА

Тема дня : Политолог Александр Асафов: Зеленский - технический кандидат, призванный размыть голоса Тимошенко и обеспечить победу Порошенко

Еще до окончания подсчета голосов Порошенко заявил, что прошел во второй тур.Еще до окончания подсчета голосов Порошенко заявил, что прошел во второй тур.Фото: REUTERS

О том, за счет чего будет выигрывать Порошенко во 2 туре и как будут сфальсифицированы выборы на участках за рубежом, эксперт рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»

Политолог Александр Асафов: Зеленский - технический кандидат, призванный размыть голоса Тимошенко и обеспечить победу Порошенко

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В студии: Елена АФОНИНА
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