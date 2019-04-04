Был бы повод : Борьба с футуризмом, образование НАТО, глушение «вражеских голосов», убийство Мартина Лютера Кинга
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Борьба с футуризмом, образование НАТО, глушение «вражеских голосов», убийство Мартина Лютера Кинга
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Сегодня в выпуске:
- Борьба с футуризмом в СССР.
- Образование НАТО.
- Начало попыток заглушить "вражеские голоса".
- Убит Мартин Лютер Кинг.