2019-04-04T17:14:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Борьба с футуризмом, образование НАТО, глушение «вражеских голосов», убийство Мартина Лютера Кинга

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Борьба с футуризмом, образование НАТО, глушение «вражеских голосов», убийство Мартина Лютера Кинга

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Сегодня в выпуске:

- Борьба с футуризмом в СССР.

- Образование НАТО.

- Начало попыток заглушить "вражеские голоса".

- Убит Мартин Лютер Кинг.

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