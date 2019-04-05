Темы дня : Кусто приехал в Приморье спасать косаток, а Шнурова предложили выгнать из совета по культуре

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-05T15:42:58+03:00

Кусто приехал в Приморье спасать косаток, а Шнурова предложили выгнать из совета по культуре 00:00 00:00

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- Сегодня в Приморье прибыл французский океанолог Жан-Мишель Кусто. Он вместе с командой специалистов намерен посетить «китовую тюрьму». На прямую связь со студией из Владивостока выходит наш корреспондент Артём Кабанков. Слушаем!

- Сергея Шнурова надо выгнать из общественного совета комитета по культуре при Госдуме. С таким заявлением выступил председатель Партии Ветеранов Ильдар Резяпов. Его возмутило, как музыкант высказался о крупнейших российских городах - Ленинграде и Москве. Ведь Шнуров как член комитета мог бы помогать жителям двух столиц, а не оскорблять их, говорит Рязяпов.