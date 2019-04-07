Теорема Лаговского : Конец света уже был 66 миллионов лет назад

СЕГОДНЯ 06:46 2019-04-07T12:29:35+03:00

Конец света уже был 66 миллионов лет назад

Конец света уже был 66 миллионов лет назад 00:00 00:00

Палеонтологи уверяют: многочисленные останки, найденные во время раскопок отложений так называемой формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation) в Северной Дакоте, принадлежат доисторическим животным, которые погибли 66 миллионов лет назад в первые полчаса после падения в районе Мексиканского залива гигантского астероида — того самого, погубившего динозавров.

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