Теорема Лаговского : Конец света уже был 66 миллионов лет назад
Ученые обнаружили гигантское кладбище животных, которые погибли одними из первых от удара астероида
Конец света уже был 66 миллионов лет назад
Палеонтологи уверяют: многочисленные останки, найденные во время раскопок отложений так называемой формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation) в Северной Дакоте, принадлежат доисторическим животным, которые погибли 66 миллионов лет назад в первые полчаса после падения в районе Мексиканского залива гигантского астероида — того самого, погубившего динозавров.
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