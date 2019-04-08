Темы дня : Антимусорные митинги в Архангельске, пакет с деньгами на свалке, разрыв контракта Мамаева

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-08T15:32:26+03:00

Антимусорные митинги в Архангельске, пакет с деньгами на свалке, разрыв контракта Мамаева 00:00 00:00

Главные темы:

- В Архангельской области прошли антимусорные митинги. Жители недовольны строительством полигона на станции Шиес, который хотят использовать для захоронения отходов из Москвы. Акции состоялись в Северодвинске и Котласе, а также в самом Архангельске. Полицейские пытались разогнать протестующих, но не задерживали их.

Тем временем губернатор Архангельской области назвал избирателей "шелупонью". Игорь Орлов приехал в Северодвинск встретиться с профсоюзными лидерами. Предполагалось, что беседа пройдёт без журналистов, но там была съёмочная группа местного телевидения. Из зала Орлову сказали: 96% жителей против свалки в Шиесе, а его, Орлова, рейтинги - низкие. Ответ Орлова был довольно эмоциональным. Слушаем!

- В Тюмени теща выкинула в мусор мешок с деньгами, вырученными от продажи квартиры. Сама она переехала жить к молодым, а миллионы предназначались в качестве подарка детям. Чтобы найти пропажу, пришлось перебрать 12 тонн (!) отходов. Среди отходов часто находят ценные вещи и документы. Попадаются паспорта, СНИЛСы, водительские удостоверения. На мусороперерабатывающем заводе всё это складывают в отдельный отсек. Если владелец находится, ему отдают пропажу.

- Президент футбольного клуба «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал судебный процесс с участием полузащитника Павла Мамаева. По его словам, руководство команды обязано было отреагировать на эту ситуацию. Также Галицкий подчеркнул, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительную ответственность.

Ранее стало известно, что «Краснодар» решил разорвать контракт с игроком. Однако, говорит супруга Павла Мамаева Алана, это решение может быть принято только после переговоров с самим футболистом.

- Итак, Мамаев уже полгода сидит в Бутырке. В столичном СИЗО, построенном ещё в екатерининские времена, стремятся улучшить условия содержания. Так, для арестантов ввели занятия йоги. Кто бы мог предположить, что вокруг этого разразится скандал. Причиной стал запрос сенатора Елены Мизулиной на имя генпрокурора Юрия Чайки. Она не требует запретить йогу, как об этом уже заявили некоторые СМИ. Нет. Она просит генпрокурора проверить информацию, которая содержится в обращении к ней профессора православного Свято-Тихоновского университета Александра Дворкина. Тот считает, что йога в тюрьме может обернуться плохими делом.

- В Уфе пассажирка без билета и документов пробралась в самолёт и - едва не улетела в Москву. Лишь в самый последний момент ей помешали и, практически, случайно. История получилась довольно курьёзной, но финал - не очень смешным.