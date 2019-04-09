Темы дня : В «Роскосмосе» и «Ростехе» похитили более 1,6 млрд рублей, Путин одобрил генетическую паспортизацию

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-09T13:24:40+03:00

В «Роскосмосе» и «Ростехе» похитили более 1,6 млрд рублей, Путин одобрил генетическую паспортизацию 00:00 00:00

Главные темы:

- В "Роскосмосе" и "Ростехе" похитили более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. После прокурорских проверок возбуждены уголовные дела, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в прошлом году. Деньги были выделены в рамках оборонного заказа на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. В прокурорских документах говорится, что зафиксированы завышение стоимости работ, срыв сроков их исполнения, а также другие нарушения.

- Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Владимиру Путину. Там они пожаловались на выселение из служебного жилья после увольнения.

Так вот, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил - просьбы от сотрудников решить жилищный вопрос поступают постоянно. И этим новым обращением тоже сейчас занимаются.

- Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию. Президент подписал указ «Об основах госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности». Для чего россиянам нужен новый документ? И какую информацию в него будут вносить - пыталась разобраться Валерия Лысенко. Слушаем!

- Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года. По данным Центробанка, сейчас они составляют почти 488 миллиардов долларов. Запас начал снижаться 5 лет назад на фоне падения цен на нефть и ослабления курса рубля. И в мае 15-го года был зафиксирован минимум — 356 миллиардов.

- Тем временем россияне пытаются - каждый по-своему - улучшить СВОИ золотовалютные резервы. Так, в Воронеже пенсионер в течение двух лет получал 135 тысяч рублей в месяц. И все благодаря заботе своей дочери - начальнице местного пенсионного фонда. Слушайте подробности!

- Продолжаем следить за украинским шоу под названием "Дебаты перед выборами". Кандидаты же тут анализы сдавали. Так вот, тут Порошенко решил пооткровенничать по поводу своей любви к алкоголю. Сенсации не случилось. Заявил, что последний раз был пьяным более 35 лет назад.

А вот анализам Зеленскому не верят. Говорят, что он их у друга в клинике сдавал и тот все подделал. Кстати, сам актер-кандидат уже отказался сдавать анализы повторно.

- Жительнице Ставропольского края так не нравились соседи и их затянувшийся ремонт, что она решила организовать убийство. И - начала искать того, кто расправится с супружеской парой.

- Православные батюшки запустили в интернете спортивный марафон. Они выполняют какое-либо упражнение в спортзале и передают эстафету священникам из других епархий. Началась акция в Воронеже, и уже докатилась до Сибири.