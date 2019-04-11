2019-04-11T13:40:21+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Совет Европы предложил России вернуться, ГИБДД повышает штрафы, треть арестанток в СИЗО сидят за экономику

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Совет Европы предложил России вернуться, ГИБДД повышает штрафы, треть арестанток в СИЗО сидят за экономику

00:00
00:00

Главные темы:

- Скучают без нас, наверное. Парламентская ассамблея совета Европы призвала Россию вернуться. то есть сформировать и прислать делегацию, и что немаловажно, снова платить взносы. Это произошло впервые с 2014 года.

- Украинская журналистка Янина Соколова вызвала ведущую телеканала Россия-1 Ольгу Скабееву на дебаты. И дала ей на ответ - 24 часа. Своё видеообращение Соколова опубликовала в фейсбуке.

- Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости. Как считают в ГИБДД, такая мера остановит рост автомобильных аварий. Однако эксперты с этим не согласны.

- Президентская гонка на Украине в самом разгаре и, похоже, ее участники пустились во все тяжкие. В официальном телеграмм-канале Петра Порошенко опубликовано видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик. Как вы понимаете, это монтаж - ролик сделан по горячим следам на основе предвыборного видео самого Зеленского, который появился на днях.

- Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест. В документе говорится, что основатель фонда Baring Vostok «обладает устойчивыми социальными связями в Москве», занимается развитием инвестиционных проектов и оказывает помощь благотворительным фондам. Кроме того, у американца есть три малолетних ребёнка и постоянное место жительства. Это ходатайство Басманный суд должен рассмотреть сегодня.

- За что томятся в СИЗО предпринимательницы. Швеи, банкирши, бухгалтера, менеджеры по продажам… Тысячи женщин по всей России томятся в СИЗО, как особо опасные преступницы. Иногда за дело. Но чаще «прицепом» к проделкам своего начальства. Почему они там сидят?

- Удивительная история произошла на Ставрополье. Местный предприниматель потратил на помощь бездомной собаке полмиллиона рублей - и, судя по всему, финансирование продолжится. Сам бизнесмен избегает какой-либо публичности, не считая свой поступок чем-то особенным.

Скачать передачу [mp3, 34.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Ассанжа лишили эквадорского гражданства
Эксперт назвал неофициальные причины, по которым Эквадор отказал Ассанжу
Песков: Анкара может производить отдельные компоненты для С-400
В Москве троллейбус сбил семилетнюю девочку на самокате
Представитель Далай-Ламы рассказал о состоянии духовного лидера
В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли взрывчатки
Министр обороны Судана заявил о переходе власти под контроль военных на два года
Роботы могут оставить без работы тысячи человек
«Цинично мстят»: в Совфеде прокомментировали арест Ассанжа
Путин призвал ФСИН придерживаться гуманных стандартов содержания в колониях
Прокурор поддержал предложение СК о переводе Майкла Калви под домашний арест
В московской школе № 2107 обрушился потолок
Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга
Кокорина и Мамаева посадили в автозак на время эвакуации суда
«Впереди достаточно сложный период»: Эксперт прокомментировал военный перевороте в Судане
Появилось видео задержания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне
ЕК: арест Ассанжа - судебное дело на основе европейского ордера
Законопроект об устойчивом Рунете прошел второе чтение в Госдуме
В Кремле отреагировали на задержание Ассанжа в Лондоне
Полиция Турции задержала троих мужчин, которые домогались до манекена
Исследование: в иностранных компаниях зарплаты в среднем на 20% выше, чем в российских
В Москве эвакуируют суд, где слушается дело Кокорина и Мамаева
Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе