Темы дня : Беларусь пригрозила заморозить транзит российской нефти в Европу, а Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном интернете

11 Апр 20:03 2019-04-11T21:50:08+03:00

Беларусь пригрозила заморозить транзит российской нефти в Европу, а Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном интернете 00:00 00:00

Главные темы:

- Неожиданные новости пришли сегодня из Беларуси. Вице-премьер республики Игорь Петришенко заявил, что они собираются перекрыть нефтепровод, по которому идет наш транзит в Европу. Говорит, ничего личного - необходимость… экология. Надо ремонтировать. Надо было еще полтора года назад, но тогда решили не перекрывать - из уважения, а сейчас уже приперло. Лукашенко отрезал: надо - делайте.

- Фёдор Конюхов попал в очередной шторм. Лодку сильно бросает, ею сложно управлять, она может вновь перевернуться, как это было на днях. Спутниковые телефоны пока работают. Приборы тоже. Но проблема - с питанием, сейчас важно продержаться на ограниченном режиме, рассказал организатор экспедиции Оскар Конюхов.

- Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном интернете. Там достаточно много положений, которые должны защитить наш любимый рунет. Что это за закон такой и что он привнесет нам в жизнь, мы спросили у одного из авторов законопроекта - сенатора Людмила Боковой.

- В Минпросвещения предложили не пускать в школы детей без прививок. В письме замглавы ведомства Татьяны Синюгиной отмечается: что образование может быть получено и вне образовательных учреждений, дистанционно либо на дому, и это не нарушает права граждан.

- Анастасия Волочкова, известная балерина и светская львица заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны. Мы связались с ней, чтобы узнать что на самом деле имела в виду Волочкова.

- Дочка российского дальнобойщика обманула американские банки, бизнесменов и нью-йоркскую богему на 17 миллионов рублей. А теперь станет ещё и героиней сериала компании Netflix. Но пока Анна Делви (Сорокина) - "героиня" судебных заседаний. Мы выясняли, как дочь дальнобойщика притворялась немецкой аристократкой и красиво жила за чужой счет.