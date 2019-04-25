Был бы повод : Напечатан «Робинзон Крузо», умирает барон Врангель, Андропов приглашает в Москву Саманту Смит

СЕГОДНЯ 19:46 2019-04-25T21:54:57+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Напечатан «Робинзон Крузо», умирает барон Врангель, Андропов приглашает в Москву Саманту Смит 00:00 00:00

25 апреля. В этот день в разные годы:

1719 год - в Лондоне выходит книга Даниэля Дефо "Приключения Робинзона Крузо".

1926 год - в Милане оркестр играет премьеру последней оперы Пуччини "Турандот".

1928 год - белая эмиграция обсуждает странную смерть барона Врангеля.

1945 год - войска Первого украинского фронта встречаются с войсками США на Эльбе.

1983 год - Андропов приглашает в СССР Саманту Смит.

2009 год - выходит дебютный альбом группы "Серебро".