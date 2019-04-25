Был бы повод : Напечатан «Робинзон Крузо», умирает барон Врангель, Андропов приглашает в Москву Саманту Смит
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Напечатан «Робинзон Крузо», умирает барон Врангель, Андропов приглашает в Москву Саманту Смит
25 апреля. В этот день в разные годы:
1719 год - в Лондоне выходит книга Даниэля Дефо "Приключения Робинзона Крузо".
1926 год - в Милане оркестр играет премьеру последней оперы Пуччини "Турандот".
1928 год - белая эмиграция обсуждает странную смерть барона Врангеля.
1945 год - войска Первого украинского фронта встречаются с войсками США на Эльбе.
1983 год - Андропов приглашает в СССР Саманту Смит.
2009 год - выходит дебютный альбом группы "Серебро".