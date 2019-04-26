2019-04-26T23:30:48+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Петр I завозит иностранцев в Россию, в СССР прилетает Фидель Кастро, комсомольцы едут на БАМ

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Петр I завозит иностранцев в Россию, в СССР прилетает Фидель Кастро, комсомольцы едут на БАМ

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27 апреля. В этот день:

1702 год - Петр I издаёт манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свобод вероисповедания.

1925 год - выходит постановление Совнаркома о прописке граждан в городских поселениях.

1963 год - в СССР прибывает лидер кубинской революции Фидель Кастро.

1974 год - из Москвы на строительство БАМа отправляется первый всесоюзный комсомольский ударный отряд.

1977 год - день создания группы U2.

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