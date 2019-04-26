Был бы повод : Петр I завозит иностранцев в Россию, в СССР прилетает Фидель Кастро, комсомольцы едут на БАМ
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Петр I завозит иностранцев в Россию, в СССР прилетает Фидель Кастро, комсомольцы едут на БАМ
27 апреля. В этот день:
1702 год - Петр I издаёт манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свобод вероисповедания.
1925 год - выходит постановление Совнаркома о прописке граждан в городских поселениях.
1963 год - в СССР прибывает лидер кубинской революции Фидель Кастро.
1974 год - из Москвы на строительство БАМа отправляется первый всесоюзный комсомольский ударный отряд.
1977 год - день создания группы U2.