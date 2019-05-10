2019-05-10T14:14:50+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : "Вместе с Сергеем Доренко ушла отдельная эпоха отечественной журналистки"

Темы дня : "Вместе с Сергеем Доренко ушла отдельная эпоха отечественной журналистки"Темы дня : "Вместе с Сергеем Доренко ушла отдельная эпоха отечественной журналистки"

Коллеги и друзья известного журналиста вспоминают о его профессиональных достижениях

Вместе с Сергеем Доренко ушла отдельная эпоха отечественной журналистики

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Что стало причиной смерти известного российского журналиста Сергея Доренко?

Почему в Госдуме призвали возбудить уголовное дело против Петра Порошенко?

А также какую находку времён Великой Отечественной войны нашли в окрестностях Ростова-на-Дону?

Всё это слушайте в плеере выше.

Скачать передачу [mp3, 17.4 МБ]
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