2019-05-13T15:26:43+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Ещё один «Суперджет» сломался в воздухе, а украинские военные грозятся завоевать Донбасс за сутки

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Ещё один «Суперджет» сломался в воздухе, а украинские военные грозятся завоевать Донбасс за сутки

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- Очередные проблемы возникли с самолётом Сухой Суперджет. Минувшей ночью рейс Москва - Самара вернулся в аэропорт вылета - в Шереметьево. Борт пролетел почти половину пути. Командир решил вернуться, когда лайнер был над Владмирской областью. По некоторым данным, в кабине пилотов сработали датчики, свидетельствующие о неисправности системы наддува.

- Для того, чтобы отвоевать Донбасс, украинским военным нужно меньше суток — об этом заявил бывший командующий операции объединенных сил Украины Сергей Наев. По его словам, армия не хочет забирать «Восток» силовым методом и поэтому действует дипломатично. Непрекращающиеся выстрелы на Донбассе Наев объяснил тем, что украинские военные всего лишь сдерживают ополченцев, которые пытаются наступать.

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