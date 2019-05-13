2019-05-13T17:24:21+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Казанский школьник взял в школу оружие из-за насмешек девочки, в России перестали чеканить мелочь, «Суперджет» сломался на полдороге

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Казанский школьник взял в школу оружие из-за насмешек девочки, в России перестали чеканить мелочь, «Суперджет» сломался на полдороге

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Главные темы:

- Выясняются подробности ЧП в казанской гимназии. Ученик десятого класса пришёл на урок с оружием и ножом и попытался взять в заложники одноклассников. Никто не пострадал.

- В России перестали чеканить монеты номиналом ниже рубля. Центробанк посчитал, что выпущенных копеек хватит для наличных платежей и прекратил делать новые ещё в прошлом году.

- Очередные проблемы возникли с самолётом "Суперджет". Минувшей ночью рейс Москва - Самара вернулся в аэропорт вылета - в Шереметьево. Борт пролетел почти половину пути. Командир решил вернуться, когда лайнер был над Владмирской областью. По некоторым данным, в кабине пилотов сработали датчики, свидетельствующие о неисправности системы наддува.

- Топ-5 самой полезной зелени.

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