Главное - вовремя : Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы, а в Екатеринбурге задержали противников строительства храма
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы, а в Екатеринбурге задержали противников строительства храма
Главные темы:
- Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы.
- Новых стычек не боятся: в Екатеринбурге сторонники храма Святой Екатерины проведут молебен в сквере у Драмтеатра.
- Чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса». Для этого в правительстве разработают специальную модель поиска предпринимательской способности
- Митрополит Иларион не считает необходимостью службу в армии для каждого мужчины. Должен ли мужчина служить в армии?
- Инспектор гаджетов.
- Что происходит в Екатеринбурге: рассказы очевидцев и экспертов.
- В Госдуму внесли закон о праве братьев и сестер учиться в одной школе.
- В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному.
- В Южно-Сахалинске преподаватель музыки назвала "дебильной" ученицу шестого класса, которая не выучила к уроку песни.
- Депутат Госдумы предложил создать в России министерство пропаганды.
- Коридоры власти.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.