Главное - вовремя : Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы, а в Екатеринбурге задержали противников строительства храма

15 Май 08:03 2019-05-15T12:48:10+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы, а в Екатеринбурге задержали противников строительства храма 00:00 00:00

Главные темы:

- Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы.

- Новых стычек не боятся: в Екатеринбурге сторонники храма Святой Екатерины проведут молебен в сквере у Драмтеатра.

- Чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса». Для этого в правительстве разработают специальную модель поиска предпринимательской способности

- Митрополит Иларион не считает необходимостью службу в армии для каждого мужчины. Должен ли мужчина служить в армии?

- Инспектор гаджетов.

- Что происходит в Екатеринбурге: рассказы очевидцев и экспертов.

- В Госдуму внесли закон о праве братьев и сестер учиться в одной школе.

- В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному.

- В Южно-Сахалинске преподаватель музыки назвала "дебильной" ученицу шестого класса, которая не выучила к уроку песни.

- Депутат Госдумы предложил создать в России министерство пропаганды.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.