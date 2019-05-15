Темы дня : Вокруг стройки храма в Екатеринбурге поставили забор покрепче, эксперты восстановили авиакатастрофу "Суперджета", Доренко кремируют 17 мая

15 Май 19:03 2019-05-15T22:32:20+03:00

Вокруг стройки храма в Екатеринбурге поставили забор покрепче, эксперты восстановили авиакатастрофу "Суперджета", Доренко кремируют 17 мая 00:00 00:00

Главные темы:

- Заканчивается третий день противостояния в Екатеринбурге. Противостояния защитников сквера и сторонников храма в центре города у драмтеатра. надо сказать, что там уже началось строительство храма, но люди не уходят.

Как прошел сегодняшний день узнаем у корреспондента КП Екатеринбург Олега Галимова.

- Эксперты полностью восстановили картину авиакатастрофы "Суперджета" в Шереметьеве. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в расследовании. И по их данным главной причиной трагедии стала ошибка пилотов во время захода на посадку. Через 15 минут после вылета в лайнер действительно ударила молния - в самый нос самолета. В результате грозовая защита отключила генераторы и перевела электроснабжение на аккумуляторные батареи. Но, что очень важно: молния не создала критическую ситуацию. Это нам уже рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

- Прощание с Сергеем Доренко пройдёт 17 мая на Троекуровском кладбище. Начало в 11:00. После этого тело журналиста будет кремировано.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", чьим главным редактором был Сергей Доренко, полиция разрешила выдачу тела его вдове для кремации. Документ выдан на основании результатов судебно-химической экспертизы.

Ранее сегодня стало известно, что повторная экспертиза не выявила признаков отравления.

- Экономисты оценили вероятность обвала рубля. и она достаточно велика. Говорят, что факт экономического кризиса в ближайший год имеет вероятность 11%. а вот в ближайшие три года - 34%. при этом, мы находимся в списке стран с низким риском. Вместе с нами там Чили, Польша, Перу, Таиланд, Малайзия и Индонезия. Но если у них этот риск падает, то вот у нас - нет.

- Неприятную статистику дает нам детский омбудсмен Анна Кузнецова. Говорит, что россиянки за год сделали абортов на «целое поколение». Если конкретно, то 567 тыс. Есть, конечно и хорошие новости - по данным Росстата, в прошлом году родились более 1,5 млн малышей. но могло бы быть 2 миллиона.

- Помните малыша Шварценеггера из Чечни. Тот самый пацан который отжался 4105 раз без перерыва. Так вот, его рекорд побит. Новый маленький "Геракл" Ибрагим Льянов. Ему 6 лет. Он отжался 5555 раз!

- Минэкономразвития РФ предложило упростить миграцию в Россию для иностранных высококвалифицированных специалистов. В частности, есть идея снизить порог зарплат, после которой будет определяться высокая квалификация. Еще один шаг - предлагают разрешить дистанционно подтверждать опыт работы или специализацию. Ну а если иностранец еще и закончил российский ВУЗ, то и гражданство дадут по упрощенной схеме. Изменит ли это миграционные потоки в стране? - этим вопросом задаются эксперты.