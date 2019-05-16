2019-05-16T17:17:05+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Пожарные потеряли 8 минут, блуждая по «Зимней вишне», результаты голосования на шоу «Голос.Дети» аннулированы

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Пожарные потеряли 8 минут, блуждая по «Зимней вишне», результаты голосования на шоу «Голос.Дети» аннулированы

00:00
00:00

Главные темы:

- Пожарные потеряли 8 минут, блуждая по зданию "Зимней вишни" в поисках заблокированного кинозала. В марте 2018-го в торговом центре "Зимняя вишня" в пожаре погибли 60 человек, 37 из них - дети.

На скамье подсудимых семь человек. Потерпевшими признаны почти 500.

- В Кремле отреагировали на массовые задержания в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранительных органов оправданы. Также Песков предупредил, что в деле о строительстве храма появляется неправдоподобная информация.

- Результаты голосования на шоу "Голос. Дети" - аннулированы. Первый канал заявил, что состоится повторный финал.

Такое решение принято после того, компания Group-IB, которая занималась проверкой, выявила накрутку голосов.

- Две трети российских семей не имеют финансовых сбережений - об этом свидетельсвутют результаты опроса "Левада-центра". За пределами крупных городов - только 29% насения в состоянии откладывать деньги. Большинство россиян считают нынешнее время финансово-неблагоприятным.

- Большинство работодателей используют для набора персонала соцсети. По данным опроса сервиса SuperJob, таковых 60 процентов. При этом треть фирм отслеживают активность сотрудников на личных страницах в интернете. Из них 3 процента - уволили за это работника.

Скачать передачу [mp3, 19.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Мая 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Переговоры вокруг храма в Екатеринбурге завершились безрезультатно, в теле Доренко не нашли следов отравления, на землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
14 Мая 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Зеленский записал ролик для Донбасса и Крыма, авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг, США готовится к использованию ядерного оружия в Европе

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Трамп лишил Турцию торговых льгот
В Мексике убили журналиста Ромеро Диаса
Мадуро приказал усилить охрану здания бывшего посольства США в Венесуэле
В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание
В США умер архитектор Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра
В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
Чистый отток капитала из России с начала года вырос почти вдвое
Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
Трамп заработал в прошломгоду более $479 миллионов
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения – 2019»
Венесуэльская оппозиция пообещала «хорошие отношения с Москвой» в случае победы Гуайдо
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019»
СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено
Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантах
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы