Темы дня : Пожарные потеряли 8 минут, блуждая по «Зимней вишне», результаты голосования на шоу «Голос.Дети» аннулированы

16 Май 15:03 2019-05-16T17:17:05+03:00

Пожарные потеряли 8 минут, блуждая по «Зимней вишне», результаты голосования на шоу «Голос.Дети» аннулированы 00:00 00:00

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- Пожарные потеряли 8 минут, блуждая по зданию "Зимней вишни" в поисках заблокированного кинозала. В марте 2018-го в торговом центре "Зимняя вишня" в пожаре погибли 60 человек, 37 из них - дети.

На скамье подсудимых семь человек. Потерпевшими признаны почти 500.

- В Кремле отреагировали на массовые задержания в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранительных органов оправданы. Также Песков предупредил, что в деле о строительстве храма появляется неправдоподобная информация.

- Результаты голосования на шоу "Голос. Дети" - аннулированы. Первый канал заявил, что состоится повторный финал.

Такое решение принято после того, компания Group-IB, которая занималась проверкой, выявила накрутку голосов.

- Две трети российских семей не имеют финансовых сбережений - об этом свидетельсвутют результаты опроса "Левада-центра". За пределами крупных городов - только 29% насения в состоянии откладывать деньги. Большинство россиян считают нынешнее время финансово-неблагоприятным.

- Большинство работодателей используют для набора персонала соцсети. По данным опроса сервиса SuperJob, таковых 60 процентов. При этом треть фирм отслеживают активность сотрудников на личных страницах в интернете. Из них 3 процента - уволили за это работника.