2019-05-17T15:28:32+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Волга близка к экологической катастрофе, хакеры атакуют Евровидение

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Волга близка к экологической катастрофе, хакеры атакуют Евровидение

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Главные темы:

- Ситуация на Волге близка к экологическому бедствию. После весенних сбросов воды из хранилищ - река сильно обмелела. Рыбе негде нереститься, мальки погибают, ещё не родившись. Люди же стремятся извлечь из всего этого пользу: например, взялись искать клад на мелководье.

Большие опасения у рыбаков: если открытия речных перевозок можно подождать, то вот рыба нерестится по расписанию. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до критических отметок.

- Не только музыкальные фанаты, но и хакеры следят за Евровидением. Они уже взломали интернет-трансляцию конкурса. Несколько минут пользователи вместо выступлений артистов наблюдали анимационный ролик, в котором изображена бомбёжка Тель-Авива. В этом есть и другая сторона вопроса. Как известно, победитель конкурса определяется, в том числе, и зрительским голосованием. И хакеры могут взломать итоги, также, как и голосование на "Голос.Дети".

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