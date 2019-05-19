2019-05-19T03:45:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : День рождения советской пионерии, премьера фильма «Экипаж», конкурс красоты Мисс СССР

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

День рождения советской пионерии, премьера фильма «Экипаж», конкурс красоты Мисс СССР

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19 мая. В этот день в разные годы:

1922 год - День рождения советской пионерии.

1957 год - Никита Хрущев встречается с творческой интеллигенцией у себя на даче.

1980 год - в прокат выходит фильм "Экипаж".

1989 год - в Москве проходит Мисс СССР-89.

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