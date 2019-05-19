Был бы повод : День рождения советской пионерии, премьера фильма «Экипаж», конкурс красоты Мисс СССР
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
День рождения советской пионерии, премьера фильма «Экипаж», конкурс красоты Мисс СССР
19 мая. В этот день в разные годы:
1922 год - День рождения советской пионерии.
1957 год - Никита Хрущев встречается с творческой интеллигенцией у себя на даче.
1980 год - в прокат выходит фильм "Экипаж".
1989 год - в Москве проходит Мисс СССР-89.