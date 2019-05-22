2019-05-22T14:10:37+03:00
Александр ТАГИРОВ

Инспектор гаджетов : Что такое дополненная реальность

Что такое дополненная реальностьЧто такое дополненная реальность

Александр Тагиров - о том, как переплетаются виртуальная жизнь и реальная

Что такое дополненная реальность

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В мире технологий и гаджетов виртуальная реальность вырывается на первый план. Но идея полного ухода в цифровой мир для одних остается заманчива, а для других – пугающа. На помощь здесь приходит технология дополненной реальности, которая является чем-то промежуточным между полностью цифровым миром и миром реальным. Если говорить простым языком, то речь идет о возможности накладывать своеобразные фильтры на окружающую нас действительность, получая дополнительную информацию об окружающих нас вещах.

Одна из сфер, идеально подходящих для виртуальной реальности – это, конечно, медицина. Технология позволяют студентам медвузов получить необходимые навыки, а действующим хирургам — отработать тонкие, сложные манипуляции. На стекла очков могут выводиться результаты КТ и рентгена, а также вспомогательная информация: история болезни и другие данные пациента.

Удаленная техподдержка – еще одно перспективное направление. К примеру, смарт-очки дополненной реальности можно использовать для круглосуточной техподдержки сотрудников. Видео со встроенной камеры передается в головной центр, где сидят технические эксперты, а они, в свою очередь, высылают необходимые инструкции и схемы, которые отображаются на дисплее очков «полевого» работника.

Дополненная реальность — «старый друг» экскурсоводов и музейных работников. Видеогиды с 3D-изображениями давно утраченных экспонатов и элементов интерьера сегодня используют многие музеи мира. Применяются они и в России. Чтобы посмотреть на ожившего динозавтра или плывущий флот времен Екатерины II, достаточно просто надеть очки дополненной реальности.

И это лишь немногие сферы, где такие технологии могут приносить ощутимую выгоду. С каждым годом они все глубже проникают в нашу жизнь. И то, что было фантастикой еще вчера, сегодня кажется почти обыденным.

Одним из очевидных лидеров в разработке таких технологий является небезызвестная компания Google. На днях калифорнийские разработчики анонсировали следующую версию своей гарнитуры дополненной реальности Glass Enterprise Edition 2. У них будет усовершенствованный процессор, камеру получше и ряд других обновлений.

Новые очки Google направлены исключительно на бизнес сегмент, а это значит, что продаваться клиентам напрямую они не будут. Зато ожидается, что технология дополненной реальности поможет сэкономить миллионы долларов, а также позволит людям работать быстрее, точнее и с меньшими усилиями.

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