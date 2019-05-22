Темы дня : Медики-аферисты обманули петербургских пенсионеров на миллионы рублей
Для лечения выявленных «серьезных» заболеваний врачи назначали массажи, пиявки и прочие странные процедуры по бешеным ценам.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему — сразу в нескольких крупных городах России работала и процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения
Медики-аферисты обманули петербургских пенсионеров на миллионы рублей
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И тебя вылечат: в лже-клиниках пенсионерам от всех болезней назначали пиявки за бешеные деньги. Сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему — сразу в нескольких крупных городах России работала и процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения.