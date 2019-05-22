2019-05-22T22:35:02+03:00
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Елена АФОНИНАДина КАРПИЦКАЯ

Темы дня : Медики-аферисты обманули петербургских пенсионеров на миллионы рублей

Для лечения выявленных «серьезных» заболеваний врачи назначали массажи, пиявки и прочие странные процедуры по бешеным ценам.Для лечения выявленных «серьезных» заболеваний врачи назначали массажи, пиявки и прочие странные процедуры по бешеным ценам.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему — сразу в нескольких крупных городах России работала и процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения

Медики-аферисты обманули петербургских пенсионеров на миллионы рублей

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И тебя вылечат: в лже-клиниках пенсионерам от всех болезней назначали пиявки за бешеные деньги. Сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему — сразу в нескольких крупных городах России работала и процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения.

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В студии: Елена АФОНИНА
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