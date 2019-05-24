Темы дня : Борис Джонсон планирует занять место Мэй, сериал «Слуга народа» стал недоступен в российском YouTube, в армии появилось новое звание - главный сержант

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-24T22:11:38+03:00

Борис Джонсон планирует занять место Мэй, сериал «Слуга народа» стал недоступен в российском YouTube, в армии появилось новое звание - главный сержант 00:00 00:00

Главные темы:

- Процесс выборов нового премьер-министра Великобритании официально начнется после 7 июня, хотя бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Изменятся ли отношения России и Британии при новом главе? Обсудим с политологом Георгием Бовтом.

- Сериал «Слуга народа», где Зеленский играет президента, стал недоступен в российском ютьюбе.

- В российской армии появится новое звание - главный сержант! Идея родилась в Южном военном округе. Там провели отбор лучших военнослужащих из числа сержантского состава.

- В столице 27 мая стартует Московская неделя предпринимательства 2019.

- В Петербурге закрылось кафе, где бесплатно кормили пенсионеров.

- Такие шоу, как "Голос. Дети", нужно запретить - считает музыкант Барри Алибасов.

- Курсы валют больше нельзя будет узнать на улице. С сегодняшнего дня все табло должны быть установлены только внутри помещений. Это касается и обычных щитов, стендов и перетяжек. Вступил в силу указ Центробанка, одобренный Владимиром Путиным.

- Легенды "Комсомольской правды". Агния Барто.

- Сегодня прошел конгресс Международной федерации хоккея - он ежегодный. Так вот, этот конгресс решил: Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. поздравляю, товарищи. Но это еще не всё! В том же 23-м году пройдет еще один чемпионат мира по хоккею, но уже среди молодежный команд. И вот этот турнир пройдет в Новосибирске. Два чемпионата мира по хоккею за один год в нашей стране. Это уникальное достижение.