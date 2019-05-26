Темы дня : Киев угрожает Москве новыми санкциями, жена Овечкина раскритиковала болельщиков, на Каннском кинофестивале наградили победителей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-26T13:28:53+03:00

Киев угрожает Москве новыми санкциями, жена Овечкина раскритиковала болельщиков, на Каннском кинофестивале наградили победителей 00:00 00:00

Главные темы:

- Киев угрожает Москве «гамбургскими» санкциями в случае отказа освободить моряков. Ранее Киев обратился в суд в Гамбурге с требованием принять меры в отношении Москвы из-за ареста украинских моряков, нарушивших наши границы. В российском МИДе после этого отметили, что международный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

- Сегодня Владимир Зеленский назвал авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем». В своем Facebook он написал следующее: "ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолётов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора". Примечательно, что один из первых самолётов Сикорского назывался «Русский витязь» и был построен в Санкт-Петербурге. Если вспомнить других президентов Украины, то, например, Пётр Порошенко называл украинцами советского конструктора Сергея Королёва и художника Казимира Малевича, поляка по происхождению. А Виктор Ющенко записал в украинцы Достоевского, Репина и Чайковского.

- После поражения России в полуфинале ЧМ-2019 жена Александра Овечкина раскритиковала болельщиков. Анастасия Шубская провела параллель с отношением фанатов к своим командам в НХЛ. Сборная России в субботу, 25 мая, проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею команде Финляндии со счетом 0:1, и выбыла из гонки за золотом турнира. Теперь предстоит битва за 3-е место с Чехией. Команды уже играли на групповом этапе турнира и наши одержали победу со счетом 3:0.

- В Хакасии нашли тела ещё двух пропавших в горах туристов. Поисковая операция, остановленная в декабре прошлого года, возобновилась когда позволила погода. Продолжаются поиски еще одного человека.

- В России сегодня вступает в силу новый порядок доплаты к пенсиям. Этот документ - логическое продолжение принятого в апреле закона, по которому пенсии ниже прожиточного минимума должны индексироваться по новым правилам.

- Названы лауреаты 72-го Каннского международного кинофестиваля. Главный приз — "Золотую пальмовую ветвь" — получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. Картина рассказывает о семье безработных, которая решает исправить своё финансовое положение за счёт другой, обеспеченной семьи. Фильм "Атлантика" режиссёра Мати Диоп удостоился Гран-при кинофестиваля. Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава". Лучшей актрисой стала Эмили Бичем за роль в картине "Малыш Джо". Российский режиссер Кантемир Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале. Ранее за свой фильм "Дылда" он уже был отмечен как лучший режиссер в программе "Особый взгляд".